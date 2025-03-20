二○二五年一月六日夜間，我所在的維吉尼亞州 維也納（Vienna,Virginia）一場鋪天蓋地的大雪喚醒了沉寂的冬天，也帶來了新年的第一場驚喜。

夜裡三時二十分，我從睡夢中醒來，發現白色活動窗簾竟然格外地白，室外強烈的白光從窗簾的縫隙投射進臥室。我起身掀開窗簾一看，映入眼簾的是大片的雪花漫天飛舞，宛如無聲的盛大舞台。地面上早已落下了厚厚的一層積雪，足有一尺多深；一排排汽車車頂上的積雪猶如圓潤的奶油蛋糕；銀白的景色加上老年公寓大院裡的路燈，將夜晚映照得明亮又柔和；每一片飄舞的雪花都像一位舞者在獨特的律動。

當我再次在沉睡中被某種聲音吵醒時，天已經亮了，拉開窗簾看到室外是一片潔白的童話世界。老年公寓的小推土機發出低沉的轟鳴聲，在人行道上忙碌著推雪。

有趣的是，以往飛翔於樹梢之間的烏鴉，這會兒卻出現在一棵粗大的橡樹樹根處，用爪子撥開厚厚的積雪覓食，一邊扒雪一邊點頭啄取食物，動作靈活而投入。七八隻黑色的飛鳥點綴在撲滿白雪的地面上，這一幅生動的畫面，真真切切地為大自然增添了一筆沉穩的美感。

降雪逐漸變小，到中午十二時按天氣預報所言完全停止。我走在無雪的人行道上，迎接著陽光投射在皚皚白雪上產生的耀眼光芒，呼吸著清新且冷冽的空氣。不禁想起了二○二四年的冬天，那是一個名符其實的「無雪之冬」，整整一個冬季，被一場又一場冷雨滋潤著，沒有一片雪花來點綴寬闊的天空與廣袤的大地。而今年開年這場大雪，似乎是在彌補去年無雪的遺憾。

瑞雪兆豐年，這是祖輩們傳承的經驗，也是對雪深情的期盼。今年開年的這場大雪滿足了所有的希望和期盼。眼前這潔白無暇的世界，無疑是大自然獻給新年的第一份珍貴的禮物。