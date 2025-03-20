鮑比是來自馬來西亞的加拿大華人 ，認識他的人都知道他愛交朋友，卻沒有多少人知道他還愛認老鄉。

秋高氣爽的十月，我們兩家人相約去巴哈馬（The Bahamas）遊玩。上郵輪 的第一天，鮑比就認了半個老鄉，一個在主餐廳工作的印尼 小哥。

長相敦厚的小哥管我們這一桌的點餐送餐，交流不過兩三分鐘，鮑比就驚呼出聲：「嗨，我們是半個老鄉呢，你是印尼人，我是馬來西亞人。」

小哥也一臉驚喜，兩個人立刻愉快地改用馬來語交談，我們在一邊聽得一愣一愣的，一句也沒聽懂。後來我才知道，作為南洋地區曾經的商業交往語言，馬來語和印尼語其實是一家，二者之間幾乎有著百分之九十以上的相似度。

印尼小哥來自有「南海樂園」之稱的峇厘島（Bali），那是讓很多人為之心馳神往的地方。峇厘島旅遊業發達，但是普通人的收入很低，小哥要養活一家五口，郵輪工作便成了他最好的選擇。他說儘管一年要在海上漂泊九個月，但他還是非常喜歡這份工作，因為他能賺到讓同鄉們豔羨不已的美金，還有機會結識來自世界各地的朋友。

會說馬來語的印尼人是鮑比的半個老鄉，那麼不會說馬來語的馬來西亞人呢？說來也巧，我們每晚必看的百老匯演出，群星閃耀的舞台上就有這麼一位。先是鮑比太太閱讀演職員表時發現其中有一名馬來西亞人，於是我們就留意到舞台上那名華人面孔的鍵盤手。小夥子個子不高卻氣場十足，他那激情澎湃的演奏，有時甚至比舞台中央又唱又跳的俊男靚女更吸引人。

有一晚舞台上沒有鍵盤手，我們正納悶這位老鄉怎麼缺席了，忽然發現他就坐在一排之隔的觀眾席上。老鄉近在眼前，鮑比當然要去和他打個招呼。原來那天是小夥子的休息日，他大概也沒什麼事可做，便乾脆來到台下為同事們加油鼓掌。遺憾的是小夥子不會說中文，也不會說馬來語，他是一個菲律賓裔的馬來西亞人。

禮貌地交談了幾句之後，他又專心看起演出，還時不時拿出手機來拍視頻，尤其是那個紅髮姑娘出場的時候，也不知道他是受人之託，還是因為鍾情那位姑娘。

鮑比遇到另一名老鄉是在船上的K歌大廳，那天似乎是卡拉OK華人專場，目之所及都是黑頭髮黃皮膚的同胞。點歌的時候可熱鬧了，這個要唱國語歌，那個要唱粵語歌，也有選英文或西班牙語歌曲的。紮著小辮子的小夥子拿著點歌平板跑前跑後，忙得不亦樂乎。

幾曲下來，鮑比竟然又和這個主持人攀上了老鄉。這回可是正正宗宗的老鄉，小夥子也是華人，也來自馬來西亞，他還會說多種語言，國語、粵語和英語都溜得像母語一樣。而鮑比更是十項全能，除了流利的英語和馬來語，他還能在國語、粵語、閩南語、福州話和客家話之間隨意切換。

一千多名郵輪員工中僅有的兩名馬來西亞人，就這樣被遊客鮑比一一邂逅。聽說兩位老鄉很快就要回國休假，鮑比的思鄉之情也油然而生。還沒下船呢，兩口子就籌畫起了下一次的返鄉之旅，他們打算先回馬來西亞探親，再去中國走走看看。