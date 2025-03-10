「換個地方走走，找幾個景點看看；撣掉心靈上的塵埃，不辜負這難得的一生」，這幾乎是每個熱愛旅遊者的信念；去遊歷不同的名勝古蹟，感受不一樣的文化，這也是他們熱中旅遊的一個緣由。

休士頓 （Houston）是我們一直心馳神往的旅遊勝地，此地以石油 業、航空工業、醫療器械和職業籃球隊火箭隊聞名於世，並且是德州 （Texas）第一、美國第四的大城市，也是發展得最迅速的城市，休士頓港還是世界第六大港口。十多年前的五月初，決定去休士頓見識見識，便在靠海港處的旅館預訂了兩個房間。

那天清晨，麗日當空，和風習習，金黃色的陽光普照大地，是外出遊玩的最佳時期。休士頓的高速公路建設得很完善，四通八達，適宜自駕遊。從達拉斯（Dallas）到休士頓也只有四個多小時的車程，一路風馳電掣，真是「春風得意馬蹄疾」。

到了休士頓，沿途都能看到很多高低不一的石油鑽井設備和高聳的高壓電塔。翌日早上醒來，打開窗戶，不料飛來了幾個不速之客—海鷗，牠們大膽地站在窗邊探頭探腦，向房間裡窺覦，好像在向我們討點麵包屑或其他什麼食物。海鷗引起了我們的驚喜，孩子們更欣喜不已，在海面上翺翔的鳥兒，現在正與我們近在咫尺，看得清清楚楚。牠們吃飽後振翅高飛，還回頭叫了幾聲，似乎在說「謝謝」，這個有趣的場面，讓人留下了一個美好的印象。

接著，我們去參觀參加過兩次世界大戰的軍艦─德克薩斯號戰艦（BATTLE TEXAS），它昂然挺立在聖哈辛托戰場國家歷史遺址（San Jacinto Battleground State Historic Site），我們和一群慕名前來的各國遊人排隊上艦參觀。根據甲板上的標誌板，這艦有上百年歷史，是世界上第一艘能彈射飛機的航空母艦。

我們還參觀了駕駛台，並鑽到船艦下方，撫摸戰士使用過的大炮開關、坐過的椅子桌子。它在一九四四年的諾曼第登陸戰鬥中，用強烈的炮火粉碎了德國的陣地，支持盟軍登陸；在一九四四年十二月駛入太平洋重創日軍，立下赫赫戰功。它共榮獲了五枚「戰鬥之星」勳章，真讓參觀者大開眼界。

我們還到市中心的水族館（Downtown Aquarium )去參觀，那是一次邂逅深藍夢境的奇妙之旅。這座水族館是一個大型的海洋生物展覽館，遊客可隨心所欲地觀察各種大小不一、彩色斑斕的魚群悠閒地在四處遊蕩。讓人體會到大自然的魅力，並對它產生了興趣和敬畏。

姚餐廳（Yao Restaurant & Bar )位於休士頓西城區最繁華的高檔餐飲街，「姚明、籃球和美式中餐」是它的特色，裝修雅致，服務一流，深受中外遊客的青睞。餐廳裡可以看到NBA名人的簽名、球衣以及和姚明有關的紀念品，在我們看來有如他鄉遇故知般親切。

遊歷休士頓，有看不完道不盡的美景，有令人血脈賁張的體驗，有如夢似幻的感覺，真是不虛此行。若將歲月添光彩，人生何處不芳華。