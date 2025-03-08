舞林新手在2024猶他華人春晚上獻舞。（圖／作者三月提供）

猶他州 的鹽湖城（Salt Lake,Utah）是個臥龍藏虎之地，這裡除了有一個西半球最大，也是世界第八大的大鹽湖（Great Salt Lake）之外，還有一條長約一百六十英里的瓦薩奇山脈（Wasatch Range）。

每當中秋 、春節 晚會，在此「笑傲鹽湖」、「瓦山論劍」者，皆菁英群體中的成員，除去民族舞蹈、武術、太極、民樂、華人合唱等人所皆知的舞林門派，還有旅美科技協會（科協）、華助中心等深林門派。各個門派行事風格都不一樣，而且都有獨門自創舞功，自詡天下無敵。

我們是屬於一群跳民族舞、走服裝秀的舞林新手，年齡從五十到七十歲都有，在張莉老師的帶領下，藉著舞蹈的薰陶，逐漸領略到舞術中的「精、氣、神」，在這兩年的中秋節、春晚聯歡活動中，我們這群舞林新手都有令人驚艷的節目演出。

最初認識張莉是在一次聚會上，她是一名很健談、性格率直又可愛的姐姐，言談舉止間有一種典雅和智慧。閒聊時得知她會跳舞，而且對民族舞頗有興趣，就這樣一來二去，她成了我們鹽湖城第一個民族舞蹈班的老師。

我們對民族舞都是零基礎，每次練舞時，老師會盡力把每個動作演繹得出神入化，她跳舞時眉目之間傳遞著一種韻味，我們跟著她揮手舞足，照葫蘆畫瓢，但其神韻是很難仿照的；看她婀娜多姿、輕盈柔美的舞姿，會有一種眼花撩亂口難言，魂靈兒飛在半天的感覺。

拜師學舞，挑戰自己，讓每一次、每一個動作都比上一次更好。練到興起，也會走火入魔，閉門苦練。在練習舞蹈日子裡，經常被追求完美的老師「臭」罵，罵到最後臉皮就變得愈來愈厚了。隨著舞步逐漸成熟，舞藝也達到了一定的目標。舞林新手們信心滿滿一起加油打氣，開始去享受練舞的過程、傾聽老師的教誨，像老師一樣用「心」去跳，用舞蹈表達自己心中那份對生活美好的祝福。

舞蹈是一種很高尚的藝術表現形式，我上大學的時候，選修過芭蕾舞和現代舞，最後都不了了之，曾經以為自己跟跳舞是沒有緣分了；民族舞優美而豪邁，像一隻鷹自由飛翔；服裝走秀冷漠高雅，有種目中無人的霸氣，這些都是我喜歡的。

愛爾蘭作家蕭伯納（George Bernard Shaw）曾說：「人生的意義不在於尋找自我，而在於創造自我。」跳舞給了我們一個機會來展示屬於自己的優雅和光芒。無論你是誰、來自哪裡、年齡大小，當你夢想要做好一件事的時候，持之以恆鍥而不捨，堅持到最後就會夢想成真。我們這群「舞林新手」揮汗忍罵為的就是要盡情享受這「舞俠世界」的魅力和這「笑傲鹽湖」的快樂。

舞林新手開始跟舞林高手在中秋、春節晚會的舞台上一起「瓦山論劍」，紛紛亮出「絕招」，切磋舞藝。只見舞台上一會兒如行雲流水，一會兒又刀光劍影，其剛柔並濟，各個卯足全力一比高下。從東方不敗乃至舞林高手，意味著允許自己去嘗試、去失敗、去戰勝、去成功。永遠不要被有限的想像力限制，我們需要看到的是因為自己的努力不懈而得到的感動和收穫。