最近有機會和先生到加州 的聖地牙哥 （San Diego,California）老二家住了一個半月，天天都是萬里晴空好天氣，讓我們每天能固定在社區裡面走上兩圈路。可時間一久，我們心中總是覺得似乎少了點什麼。

我們住在馬里蘭州的哥倫比亞（Columbia,Maryland），小鎮雖不大，但路面平坦。退休 後，兩人的生活，絕大部分是圍著採買、上館子、訪友、繞人工湖走路和看醫生之間來回轉。出門要開車的話，速度最多也不會超過每小時四十英里。來到聖地牙哥就不同了，除了路面高低起伏很大，路上車子的速度也挺快。就拿兒子住的地方來說，一出社區大門，就是一條時速五十英里，從左到右、由高到低的陡坡馬路。當我們看著車子一輛輛在面前閃電般地開過去時，還真有點害怕，懷疑自己是否有勇氣敢在這城市裡開車。

有一天，我突然覺得害怕歸害怕，但也得試著開車看看。根據我第一次學開車的經驗，我認為讓我家媳婦坐在副駕駛座看著我開車，心理壓力會比較小。媳婦聽了我的想法後，二話不說就讓我坐在駕駛座位上準備上路，當天的目標是在社區裡先試開一圈。

發動車子之前，先摸清楚煞車踏板和加油踏板位置，然後學習如何換檔之後，再試著把車子從車道倒出。媳婦教我如何看著倒車顯示屏幕來轉動方向盤倒車。經過一番折騰，車子總算四平八穩地開上社區馬路，這或許是因為倒車技術本就不是我的強項，且需要時間適應媳婦的運動型多用途車（SUV），而最主要的原因是我心裡有點緊張。終於在社區裡，我戰戰兢兢地開了一圈。人雖累，但也很開心，因為我已成功地踏上在聖地牙哥開車的第一步。

第二次開車還是在媳婦的坐鎮下，我們去家附近超市旁一家店舖買午餐。這趟車程裡，我需要在一處掉頭，並在到達目的地後找停車位。買了東西後，我決定還是讓媳婦開車回家，好讓我緊張的心情能放鬆下來。

後面兩次上路，都是在老二的監督下開的車，兒子的態度和媳婦全然不同。頭一次是由他開車送孫子上托兒所之後，再由我開車回家。一上車後，他就要求我先將座位調整到舒服的高度、檢查駕駛座上方和車子兩旁的後視鏡是否能看清楚車輛，倒車時除了看倒車顯示屏幕，也要注意停車場裡每個方向的車輛。開車路線也是他告訴我在哪裡該轉彎、看到停車標誌時要完全停下來再開、注意紅綠燈的切換和記得打方向燈等細節。當時我還在想，我又不是第一次跟你來這家托兒所，老媽記性還是好的很。最後回到家，在我停了車後，他竟然跟我說，他還需要把車子重新停一次，真是令我無語。

再次開車，除了老二坐在我旁邊外，後座還有我家老爺和老大。在公路上最右條線，我開了將近二十分鐘左右。老二一路上還是不放過我，他隨時提醒我不可超速、不要闖紅燈、注意旁邊的車子。好不容易到了購物中心，將車停在奶茶店附近，老二心滿意足買到他喜歡的奶茶之後，問我要不要開車回家，我苦笑地說：「你饒了你老媽吧，我的右腿已經麻得有點不聽使喚了。」

總算嘗到在聖地牙哥開車的滋味，希望下次再來時，我能百尺竿頭更上層樓，在有名的五號公路上開開看。