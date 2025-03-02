舅舅並不是我的親舅舅，而是父母親多年的摯友。舅舅年輕時因晚婚，是家裡的常客，也是我們小時候最喜歡的玩伴，直到現在他對我們姐妹的調皮還如數家珍。

舅舅是電信工程師，由於中英文學養俱佳，資歷完備，在台灣被擢升為電信局局長。他任期内有多項建樹，包括設立國際光纖衛星通訊和連接全球智慧網路，並將網路數位化，大幅降低成本，增加競爭力。

有許多年，舅舅經常穿梭於紐約（New York）、舊金山 （San Francisco）及歐洲大城之間，代表台灣和國際組織簽約。我和意氣風發的舅舅在洛杉磯（Los Angeles）見了幾次面。那時我的事業剛起步，他對我有許多的鼓勵和期許。

帶人先帶心的領導風格，使舅舅深受部屬愛戴。他退休 時，同仁依依不捨，更編了本專輯，寫滿了同事們的感念。有位同仁提到他參加局裡升職考試卻落榜，正懊惱之際，卻收到局長的慰問函，希望他不要因一時的挫敗而氣餒，並提到自己首次參加職考也鎩羽而歸，勉勵同仁再接再厲。我看了很感動卻不驚訝，這就是我的舅舅。

舅舅退休後沒多久，兒子就因做股票有極大的虧空。不得已，舅舅賣了房子去抵債，從此家道中落。有好些年，他們因租屋搬家斷了線，父親數次和同鄉打聽皆不果，直到有次舅舅打電話來美找我，才又重新聯繫上。舅舅晚年經濟狀況並不好，相信他心中不無遺憾。

無論是相貌或個性，溫文儒雅的舅舅都酷似父親。耳聰目明的舅舅，年逾九十還在研讀電腦原文書；家有來客，必定穿戴整齊迎賓，也與父親同出一轍。父親過世後，這幾年只要回台，我都愛往舅舅家跑，握著他溫暖的手，聽他陳述舊友往事。

舅舅、舅媽和兒子孫女同住，平時都由能幹的舅媽照顧，數年前舅媽病逝，我很擔心舅舅的起居。舅舅子女都忙，我偶爾帶些拿手菜去，他總念叨著太麻煩，卻顯然胃口大開，說菜裡有舅媽的味道。

小籠包是舅舅的最愛，我們姐妹帶他去鼎泰豐 ，點了滿滿一桌。飯後攙著行動不很方便的舅舅走了段路，那是個陽光和煦的美好午後。回美前我想再帶舅舅去，他卻堅持寒流來襲，不須麻煩。我們折衷，姐姐去鼎泰豐買外賣，我們再到舅舅家陪他吃午餐。舅舅前一晚好高興，說得早點睡，第二天早起等著我們，但卻興奮地一夜無法成眠，我聽得有點心酸。能讓善良的舅舅開心，是我們最大的福報。