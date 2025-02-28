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10年拐賣17童 余華英今被執行死刑

在紐約找工作

項明華
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來美後我一直在佛羅里達（Florida）一家中餐館工作和生活，從一個不諳炊事的生手，成了一個能指揮餐館內外的領班。漸漸地感到佛州小鎮的天地太小了，該去大城市闖蕩了，於是一口氣開著車來到紐約。

到了紐約後才明白，我除了稍有英語基礎外，別無其他技能，唯一能討生活的還是餐館，於是決定從西餐館或大酒店入手。

查看報紙時，看到威斯汀（Westin）酒店在招餐廳服務員。我知道威斯汀是一家高檔的酒店，在這種大酒店裡做侍者（Ｗaiter），小費收入很豐厚。

隔天下午，我西裝革履出現在餐廳經理面前，經理是個稍胖的中年白男人，他上下打量了我，點點頭表示認可。他從問我的履歷開始，又問Waiter是什麼樣的工作？我回答：「是服務員，要讓客人有賓至如歸的感覺。」

經理搖搖頭說：「Waiter是推銷員，好的服務是為了推銷產品。」他又問：「你會推銷我們什麼產品？」

我答道：「牛排是我們店的熱銷產品，當然還有焗龍蝦。」經理又搖搖頭說：「你應該推銷酒類，尤其是烈酒，毛利率是成本的三至五倍，所以你應該熟悉酒的品牌及雞尾酒的名字。」經理點破了Waiter的本質，而我沒有被錄取。

我又開始查看招人廣告。華爾道夫（Waldorf Astoria）在招人，那可是紐約酒店中的大哥大，不單是明星富豪最愛的留宿地，也是各國政要來美常住的。我有點興奮，在佛羅里達打了基礎，又在威斯汀進行了緊急培訓，現在去華爾道夫應是三根指頭捏田螺—十拿九穩了。

進了華爾道夫大樓，一位中年黑人男子接待了我，他先問我你對華爾道夫了解多少，我說中國清朝的首相李鴻章訪問美國時就住在這，他笑著說：「看來你比我還了解華爾道夫。」

填寫個人資料時，我說我剛從佛羅里達過來，還沒有紐約的固定地址，他說填佛州資料即可。之後他給了我另一張表格，叫我填好後明天去測謊中心。做一名服務員還須測謊？這真是我沒有預料到的，不過我也沒有什麼要隱滿，測就測吧。

我的心中也有點好奇，我做過CT等體檢，現在要做一般老百姓不會碰到的測謊試驗，倒也是一樁趣事。

第二天我來到測謊機構，一名精瘦的中年白人男子示意我躺到床上，並在我腦袋兩邊、兩手及胸部四周都貼上了帶電線的電極貼片，貼片有點涼，通電後又有些發麻。

中年男子開始提問：叫什麼名字？哪個學校畢業？你的住址？上一個工作是什麼？我如實回答，但我竟沒有通過測謊測驗。

原來我在表格上填的是通訊地址，也就是佛州餐館地址，而上測謊機時，我答的是住的餐館宿舍地址，就這樣，我與華爾道夫擦肩而過。

直到現在我再去紐約時，還會去看看這些曾與我有短暫緣分的著名大酒店。

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