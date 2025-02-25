清晨七點半，我們從英國倫敦（london）喜來登酒店辦理退房，步履匆匆，直奔地鐵 。周日的早晨，地鐵裡安靜得像圖書館，偶爾幾聲打哈欠的回響，彷彿是在舉行一場睡意的交響樂。

對面有兩名女子正在閱讀，年長者的黑捲髮散落在額前，手中捧著一本泛黃的書，夾著幾片古舊的書籤，似乎是從某個古老書店 裡挖掘出來的寶貝。細黃的絲線隨著列車的顛簸輕輕搖曳，彷彿在說：「快來讀我，快來讀我！」看來倫敦人對紙質書籍的熱愛，已經根深柢固。

列車駛過西敏寺（Westminster Abbey）站，我心中一陣激動。這些熟悉的地名如同歷史的音符，在我心頭輕輕撥動。滑鐵盧（Waterloo）站的名字如同昔日戰場的回音，帶著那段拿破崙歷史的火花，讓我想起自己學生時代讀過的歐洲歷史。縱使我不是個好學生，但那段記憶卻如同鐵軌上的火車，在我腦海中呼嘯而過。

隨著列車穿越市區，倫敦的輪廓漸漸被晨霧吞沒，猶如一位優雅的紳士披上了神祕的斗篷。一個半小時後，我們抵達南安普敦（Southampton）的港口，迎接我們的是傾盆大雨，彷彿是天公在為這段旅程潑灑「特別調味料」。想起歷史中的五月花號（Mayflower），這裡就是起點，這艘歷史悠久的船隻，曾承載著追求自由的靈魂，離岸啟航，開創新大陸的篇章。

溫暖的雨點在我頭頂灑落，雨水順著捲髮流淌，我被雨水打濕得像隻落湯雞。雨水的洗禮讓我恍惚間想起那兩本英國小說「孤雛淚（Oliver Twist）」和「簡．愛（Jane Eyre）」，那古老故事裡的角色們，是否也曾在這樣的雨中，感受過人性的溫暖與冷漠？透過被雨水模糊的鏡片，我眺望遠方，雨中停泊的郵輪 猶如夢中幻影，令人嚮往。海面上無數小船在雨水中漂浮，猶如秋天的落葉，桅桿如同僅剩的枝幹，孤獨卻優雅地承載著船上的夢想。

徘徊在港口，我忍不住想起了那些古怪的英國人，他們總是在雨中漫步，似乎一點也不在意。傘下的他們，臉上掛著無奈的笑容，彷彿在說：「哎，又是一個美麗的雨天。」這樣的風景讓我想起一句經典名言：「在英國，雨天就是晴天的代名詞。」

回首這一日，真是美得不可思議。每一個瞬間都在告訴我，倫敦這座城市並沒有被歲月磨平，而是依舊如同一位優雅的紳士，舉著一杯紅茶，向我微笑。它在每個角落低語，訴說著過去與未來的故事，讓我不由自主地沉醉其中。