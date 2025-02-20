八十七歲的莉亞行動雖然不便，腦筋卻非常靈活，並不輸比她年輕許多的人。十多年前她遭遇一場車禍，雙腿重創骨折，經過治療復健後，她從此出門必須依賴一對手杖扶持著她蒼老的身體。有時我見到她在居處旁的行道上踽踽獨行，便放緩腳步陪著她走一小段路。

她在北加州 （California）的核桃 溪市（Walnut Creek）已居住了四十多年，我們有緣在十年前成為近鄰。她年輕時候曾與丈夫共同經營一家小有規模的印刷店，生活雖忙碌卻很充實。然而丈夫染上酒癮，荒廢了生意又不時酗酒，丈夫開始出現暴力後，她毅然決然離開了他。那年她三十二歲，從此她開始自立更生，膝下無子女，也未曾再婚。

她自幼學習舞蹈，因為熱愛舞蹈，又有這方面的天賦，此後她便成為一名專業的舞蹈老師，在多處兼任教導社交舞、踢踏舞及拉丁舞等；直到邁入老年後，她才改教緩和舞步的排舞。

無奈在她雙腿受傷後，不得不放棄舞蹈教學。沒想到我在市中心上排舞課的藝樂中心，就是二十多年前她教過排舞的地方。如今她依然感興趣地問我上的排舞課程都播放些什麼舞曲。

過去除了工作，舞蹈成了她心靈的救贖及療癒，培養出她真實和樂觀的生活態度。她說她這一輩子並非只有艱苦和悲傷，滿載淚水的後面也有幸福的時候。

一談起過去教舞蹈的漫長人生歲月，她那迷茫的雙眼立刻變得炯炯有神，神采奕奕。她雖然不能再跳舞教舞，然而她對舞蹈的熱誠卻不減當年。

多年前她從美國ABC電視台直播的「與星共舞」（Dancing with the Stars）的舞蹈娛樂節目中找到了精神寄託。

這個節目至今已邁入第二十個年頭了，年年創收視率高峰，歷久不衰。這是她每周必看的節目。經過該節目部門的精心策劃及嚴格篩選，每一季由十位至十二位不分性別、膚色、職業、年齡的當紅明星組成；同時挑選了十來位專業舞蹈家與明星配對參加比賽，競爭極為激烈。

每周的表演，由三位知名的舞蹈專家組成固定的現場評委，並鼓勵所有現場及螢光幕前的觀眾，投票 選擇喜愛的優勝隊伍，在每周節目結束前，由主持人宣布淘汰一對得分最低的舞者，最後獲得冠軍頭銜的舞者，將成為最高榮譽的鏡面球（Mirror Ball）得主。

她不僅欣賞每周直播的精彩舞蹈表演，更是親自參與，在家擔任評審，自己製作了一大疊海報紙，上面密密麻麻寫下每一對參賽者的舞蹈背景及練舞訊息。

在觀看表演之間，她逐一寫下評語。雖然她無法舞動雙腳，但依然能寫下對參賽者舞步及整體美感的詳細評論。她自得其樂地參與其中，認真專注的態度令人佩服。年近九十歲的老人尚且如此積極生活，什麼是老？她說夢沒了，你就真的老了。