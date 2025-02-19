024年6月22日，是我們一行四位友人在美國藍嶺山脈（Blue Ridge Parkway，USA）的第六天旅程。藍嶺山脈，有壯麗的山景和蜿蜒的公路，吸引了無數遊客。這天早晨的薄霧在陽光的照射下慢慢散去，山谷間的樹木綠意盎然，天空湛藍如洗。我們開車行駛山徑上，穿越重重的森林美景，宛如置身畫中。

午餐時間左右，我們看到一個公園的牌子，把車停過去找到了野餐桌，用w小電器壓了熱三明治，坐下來吃起午餐。在這裡，我們偶遇了一位大約二十五歲的背包客，他的臉上曬出了深深的棕褐色，背著一個登山包，邁著輕鬆的步伐走向我們，向我們打了招呼並和我們聊天。年輕人告訴我們，他預計花半年時間徒步美國阿帕拉契山徑（Appalachian Mountains, USA），從喬治亞州 （Georgia）走到緬因州 （Maine）。

年輕人說：「藍嶺山脈是阿帕拉契山徑上最美麗的一段之一，我特地走個岔路，在藍嶺山脊上健走幾天，細細品味這裡的自然景色。」他描述了沿途經歷的奇景：「這裡的日出和日落美得讓人窒息，途中經常能夠看到各種野生動物，像是鹿、野兔，偶爾還能遇見黑熊。」我們這幾天的旅程雖遠不如他的那麼長，但我為這片壯麗的自然所震撼。

我們不禁問他，在如此漫長的徒步過程中，是否曾經想過放棄。他笑了笑說：「當然有，有時候腳疼得幾乎走不動，或者在連續幾天的暴雨 中，所有的裝備都濕透了，那時候真的很想回家，躺在自己的床上。」他說，在這條路上，雖然有時會感到孤獨，但每一次與人相遇的時刻，都讓他感受到人與人之間的善意。

聊了很久之後，這位年輕人背起了背包，向我們揮手告別，朝著遠方的山徑走去。我們目送他的背影消失在山林間，不禁感到一絲敬佩和羨慕。每天，他都要背負裝備，走過數十公里的山路，克服各種天氣和地形的挑戰。

徒步這條橫跨14個州、全長約3500公里的阿帕拉契山徑，不僅是對體能的挑戰，也是一次心靈上的考驗，沿途的美景和大自然的親密接觸，讓這段旅程成為很多健行者的夢想，常常被列入「畢生願望清單」（bucket list）之一。我曾看過一部2015年的電影「別跟山過不去（又譯：林中漫步）」（A Walk in the Woods），這部電影改編自美國作家比爾．布萊森（Bill Bryson）同名的自傳性小說，講述了作者決定挑戰阿帕拉契山徑，與多年未見的老友一起踏上這條艱難步道的故事。影片中，兩位年長的主角在步道上面臨種種挑戰，互相談話之中不斷探討他們對於生命意義、友情、年齡與生活的課題。

在這難忘的一天，我們感動於年輕背包客與大自然的故事，也盡情享受了藍嶺山脈帶給我們的美景。