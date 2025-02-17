費城 老鷹隊（Philadelphia Eagles）在今年二月九日第五十九屆超級盃 （Super Bowl）的賽事中，一路保持領先，最終以四十比二十二擊敗堪薩斯市酋長（Kansas City Chiefs）隊。

這場賽事共湧進大約七萬六千人觀戰，美國總統川普（Donald Trump）成為首位親臨超級盃的現任總統，足球 天王梅西（Lionel Messi）也到場參與盛會。另外，流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）的男友凱爾西（Travis Kelce）效力酋長隊，她也到場邊為男友應援。

我的兩個女兒都住在費城，兩個孫子也都在費城岀生，所以我們兩老都是老鷹隊的球迷。這次利用幫忙照顧孫子的機會，特別從維吉尼亞州（Virginia）趕往費城，來為老鷹隊加油，大家在激情的晚上，一起燃燒美式足球的熱情。

當晚一開賽老鷹就展現強勢防守，迫使酋長明星四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）上半場就罕見出現兩次失誤，酋長攻勢一直無法打開，上半場甚至以二十四比○的大比分落後進入中場，酋長直到第三節最後三十四秒才破蛋，比賽還沒結束前，老鷹隊的球員已在場邊慶功。

這次老鷹隊甜蜜復仇，一洗兩年前遭酋長隊第四節狂飆十七分上演大逆轉以三十五比三十八落敗的恥辱，勇奪隊史第二座超級盃冠軍，繼二○一八年後再嘗封王滋味，粉碎酋長隊挑戰史上首支三連霸球隊的美夢，二十六歲四分衛赫茲（Jalen Hurts）賽後獲選為比賽最有價值球員（MVP）。

球賽上半場老鷹隊以懸殊分數領先後，費城就已經有人開始放煙火了。球賽結束後，我還特別走到街上跟著費城人一起慶祝，體驗一下費城人狂歡的盛況，一路上經過的汽車都會互按喇叭慶祝老鷹隊奪冠。

大家走到費城最精華的巿中心，人潮把整個百老街（Broad Street）的街頭擠得水洩不通，很多球迷穿著綠色的球衣高唱「飛翔吧，老鷹飛翔！」（Fly，Eagles Fly！），現場陷入一片瘋狂。這首歌自九○年代以來一直是費城老鷹隊達陣後的戰歌，是體育界最知名的戰歌之一。

費城的職業運動相當發達，截止目前為止，已經在美式足球以及棒球各拿過兩次世界大賽冠軍，二月九日晚上我們走進費城，再度見證了費城在運動史上偉大的一刻。