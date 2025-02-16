在美國，有院子的家庭多有綠油油的草皮，草皮除了施肥、殺蟲等保養工作，還要有自動草地澆水系統。我住的新澤西州 （New Jersey）位在紐約市 （New York City）郊區，綽號「花園州」（Garden State），環境清幽，到處綠地、古木參天，是個宜居之地。一九八○年代，我們住進現在的房子之後，一直要照顧草坪，也使用自動澆水器。

每年過冬之前，得先找回替我們裝澆水器的「灌溉專家」，他會用馬達把草皮下面水管裡的水抽乾淨，否則冬天土壤結冰會造成水管爆裂；如果澆水系統有零件壞掉，譬如噴水頭等，他也會一併修理、換新。

這位灌溉專家年輕時就替我們家服務，看著我們小孩長大。如今我們早就空巢多年，已經退休 ，他也退休了。他把原來的灌溉公司賣掉，只保留幾個老客戶，我們便是其中之一。他常常說，我們的澆水系統工作了將近四十年，早就值回票價，澆水系統裡還有許多四十年前的零件沒壞過，真不簡單。

前兩年，他發現我們室外一個水閥嚴重生鏽，怕一碰就壞掉便不敢去碰。他本來想去買替換零件，但發現我們的系統太舊，替換零件難找，更重要的是，我們的澆水系統已不符合當今規定。

2006年起，建築法規（building code）規定草地澆水系統必須有一個「防止回流裝置」（back flow prevention device），如果澆水系統的水有回流現象，被偵測到時務必要並流掉，不能返回自來水公司，避免汙染飲用水的水源，因為灌溉水可能已經被草地的肥料、殺蟲劑等汙染。

加裝防止回流裝置工程浩大。我們的草地澆水系統有一部分在地下室，另一部分在室外的邊牆，也有零件埋在土裡，灌溉專家一大早來，弄到天黑才完工。他把地下室的塑膠水管都換成銅管，自來水流出室外後，先進入黃銅製造的防止回流裝置，再流入土裡的塑膠管，接上總開關水閥後，在土裡分成四個澆水系統的塑膠水管。

夕陽西下，灌溉專家測試完新的系統，一切圓滿成功。我們古老的自動草地澆水系統從此獲得新生，符合最新的建築法規，又可以繼續為我們服務下去。