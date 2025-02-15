日前有天傍晚，燈光閃了幾下，忽然四下一片漆黑，我以為像往常一樣，只是幾秒鐘或幾分鐘時間，但一、兩個小時過去了，電力還是沒來，如此情況很少在西雅圖 （Seattle）發生。

我平常總是把手機的電力充得很滿，那天恰巧沒有充電，我不敢多用手機來照明。好不容易找到了一把破手電筒，用它微弱的光做事。因為電池太老，手電筒一下子就熄滅了，我心想怎麼辦？去睡覺吧！希望一覺醒來就見到光明。

我躺在床上，聽到窗外風暴狂呼亂叫，房頂上像有人在行走，還有樹枝斷裂的聲音，我整夜都是半睡半醒。天快亮時看了手機，我還是不敢使用，因為它快沒電了，我到客廳看到陽台上躺著掉落的松枝爛葉。

進廚房打開冰箱，暗黑中拿出一碗剩飯，瓦斯爐和微波爐都不能使用，還好沒停水，我就把飯泡著冷水吃了，本來就沒有暖氣，這下子更冷了。我開車出去，交通燈誌停擺導致馬路堵塞，路旁商店也因停電不營業了，學校也停課，電力不知何時才恢復？手機上不能看新聞和氣象，後來連電話都打不通了，一種與世隔絕的恐慌抓住我，好像世界末日來了。

這是我移民美國後，第一次經歷這麼長時間停電。多年前我們在中國生活時，停電是家常便飯，家家戶戶都備有蠟燭和油燈；過去沒有電爐和微波爐，燒飯都是用煤爐。

那時候也沒有冰箱，菜肉當天買來就吃光，一停電全市區就變成一片漆黑。有一次，一個朋友來我們家，他說：「到處都變黑了，我到這裡找尋光明。」他說的光明，是指找到知心朋友一起談天，黑暗中，鄰居們特別喜歡串門子；那時候也是講鬼故事的好時機，小孩子們都感到很興奮。我記得有一年春節停電，我們就跑到大街上玩個痛快。

日前我去西雅圖稍南邊的哈利 家工作，她家那帶是我唯一知道沒有停電的區域，他們很幸運。上天真是眷顧他們，他們有病在身，不能受寒，因為抑鬱，不能沒有亮光；因為腿腳不便，不能在黑暗中行走；因為不能外出，需要使用電腦來了解外界情況。有時要去急診室時，不能沒有電話打九一一 ，因此他們家千萬不能斷電。

我在他們家一起查看西雅圖市停電恢復情況的地圖時，我們都看不懂，我想因為製作地圖的人，也沒有把握何時恢復來電。

下午兩點多，弟弟打電話說他們家那裡來電了，可是我們家這邊還沒有恢復電力。

一直到下午六點多，兒子說電來了，整整停電二十四小時，我們終於得以出黑暗入光明。