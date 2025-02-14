女兒向我抱怨，怎麼她的十六歲寶貝乖女兒，竟然會對她頂嘴，我聽到後大樂，真的是一報還一報，這下可讓她體會一下，當年我當她母親時的滋味了。

那時女兒進入青少年叛逆期，不幸正逢我更年期，每天自己的情緒陰晴不定，加上我工作崗位大裁員 ，有人離職就不填補空缺，於是一人當兩人用，工作超忙。回到家後我已是精疲力盡，還得忙著張羅晚餐，臉色怎麼會好看。

而女兒呢？該回家時不回家，在家就躲在滿地衣物亂扔的臥室，和同學有說不完的電話，那時她沒有手機，否則一定是短訊傳個不停。要女兒整理房間，必須三催四請，要她幫忙做一點家事，她則不情不願，反正母女兩人互看不順眼，互挑毛病，妳不聽我，我不服妳。

後來女兒讀了大學，一年級時住在學校，有次我晚上打電話找她，左打右打就是沒有人接聽，留話也不回。第二天我找到她了，問她去哪裡？她竟然回我：「我做什麼事，都必須向妳報告嗎？」讓我氣了大半天。

住北加的姊姊和姊夫日前有幾天假，他們沿加州 海岸線開車南下，在海邊小鎮住了兩天後，到托倫斯市（Torrance）來看我們。先生臨時起意，決定在周末天未亮前，就開車帶大家去距離拉斯維加斯一小時車程的內華達州火焰谷州立公園（Valley of Fire State Park）觀賞風景，然後在賭城 住一晚，看燈紅酒綠。

進入火焰谷公園，放眼望去，一片連綿紅色奇山怪石的壯觀景象，令人目不暇給，走走停停，我們流連忘返地不捨離去。到了傍晚轉去賭城，漫步看街頭的人潮和賭場的燈光，吃吃喝喝，小玩兩把吃角子老虎。

第二天，四人玩得開開心心後準備回家，半夜一進家門，就聽到電話鈴聲大響，女兒問說：「你們到哪裡去了？我打了好多通電話，也不回我？打妳的手機也不接。」這才想起我的傻瓜手機忘了帶。

我對女兒說：「大姨和大姨夫來了，我們一起去了拉斯維加斯。」女兒埋怨說：「怎麼不告訴我一聲？害我一直打電話，急死我了。」我想都沒多想，很痛快地回她一句：「我做任何事情，都要通知妳嗎？」女兒一聽，知道我在報一箭之仇，誇張地叫一聲：「Oh,my God.」她不願跟我多嚕囌，趕緊接著說：「讓大阿姨聽電話。」

和女兒通完話，我查看電話上的留言，多達十幾通，全是她打來的留話：「你們在哪裡？給我回話啊！」我聽了內心感到暖暖的，女兒還是一個關心父母的好女兒，她只是心不由身，青少年荷爾蒙在作怪，常常喜歡跟我作對。

如今可愛的外孫女步入她媽媽的後塵，想想真有趣。女兒啊！妳好好體驗和享受這段人生的過程吧！只是妳還未到更年期，欣喜妳不會像我以前那樣沒耐心，又或是壞脾氣和刺激孩子。過不了多久，妳的女兒和妳依然會像文明人一樣，兩人彼此和平相處、親密交流，正如現在的妳和我一樣。