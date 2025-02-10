這場雨姍姍來遲，讓住在洛杉磯（Los Angeles）的居民盼得心神焦躁、望眼欲穿。我坐在客廳，從大玻璃門望出去，雨水從屋簷墜下，一滴接著一滴形成串串的水珠簾幕，看著美麗的雨景心中不免嗟嘆，這場雨如果提早三周降臨，許多家戶必能避免火舌吞噬。

二○二三年末，雨神挾著雷霆萬鈞之勢，日夜掃射南加 地區，時而暴雨 傾盆，時而微雨如銀針，纏綿不斷不捨離去，直到二○二四年的二月才慢慢停止。

那一場罕見的大雨，讓人人怨聲載道，多數人家的屋頂罩上塑膠布形成另一番景象，天氣晴明之後，掀瓦修屋此起彼落；我也是雨神淫威之下的一分子，和各個修繕公司一來一往比價的情景，一直沒能忘懷。

南加夏季無雨是常態，去年六月居然下了一場微雨，解了大地的乾渴，平息了人們心靈的躁動。大自然也有自身的難處，雨要下多少無法拿捏，一場雨如果適時、適地、適量便是一樁美事。

自從那場微雨之後，南加便陷入乾旱，山脈、曠野枯黃遍地，處處充滿危機。雨季無雨令人憂心，一場突如其來的聖安娜焚風（Santa Ana Winds），一點星星之火，引燃了帕利塞茲（Palisades）、伊頓（Eaton）、赫斯特（Hurst）、伍德利（Woodley）一場又一場的大火，那情景真是驚心動魄。

我的台灣摯友問道：「美國國力強大，怎麼滅不了火？消防栓怎能沒有水？」當風與火互相幫襯，人類能有多大能耐？這時候「人定勝天」便成了飄渺虛無的定義。我突然深深地懷念起那一場讓我荷包大損失的暴雨，如果能複製去年景況，也就沒有被山火 搞到身家皆毀、流離失所的場景。相較之下，我那筆修繕費算是小事了，再來一次我都甘願承受。

斷斷續續的聖安娜焚風令人難安 ，前面街角的住戶把七、八棵棕櫚枯葉都清除了，所費不貲卻不能省這筆錢；我望著後方鄰居灌木叢下的一堆落葉，恨不能伸手從籬笆隙縫幫忙掏乾淨。左側的菲律賓鄰居把幾棵壯碩的大樹攔腰鋸斷，他的鍋爐中升起燃燒枯枝的縷縷煙霧，我知道他是個謹慎的人，仍免不了時時探頭幫他監控火勢。

山火讓人不安，好不容易終於等到氣象預報帶來令人雀躍的消息，從一月二十五日起到一月二十七日止，大洛杉磯迎來今年的第一場雨，一大早我就拉出兩個大垃圾筒準備盛接雨水，雲層很厚，我卻癡癡地等不到雨。傍晚時分，天空終於開始滴滴答答地唱起歌來，雨水雖然弄髒了我剛擦亮的玻璃，我居然樂開懷。

一場雨迅速地幫消防隊員們收尾，可惜雨水太少了，僅僅漫過我的垃圾筒底部；遠山雖鋪上一層雪，卻薄如糖粉。雨水什麼時候會再次來臨？我又開始癡心等待。