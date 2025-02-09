前兩個月行旅匆匆，馬不停蹄地在亞洲地區往返奔波，全家人先由香港 到新加坡 度假一周後，再回到香港，接下由香港飛高雄停留兩天，搭高鐵回台北；一個月後由台北再南下高雄，三天後又回到香港，那段時間的生活，充滿著忙碌和緊張。

旅行中發現時間管理很重要，差幾分鐘可能就錯過了班機。行李打包也要斤斤計較，上飛機前千萬要自己先檢查磅數，不要超重，要不加錢，要不就是開行李箱移出多出來的磅數，會增加很多煩惱。自以為兩個月的旅程相當忙碌，算是吃足了苦頭，也學到很多。

才回來洛杉機一周，就碰到寶馬山花園（Pacific Palisades）和伊頓（Eaton）大火，看到大自然的力量高過人類千萬倍，深感到人類的渺小。災難也考驗了人性，聽到有人到火災現場想偷東西被警察抓走，深覺不齒。

日前去買早餐時，看到附近有人在排隊，手中抱著大箱救災物資捐贈給教會，心中很感動，看到人性本善，證明大部分的人都是有愛心的，想到自己以為的辛勞，和大自然的災難相比根本微不足道。

在新聞報導火災的所有影片中，我最難忘、也最牽動我內心的一幕是，看到有一個美國人在他家門口的前院降下美國國旗，小心摺疊方正後，護在前胸拿好才離開，他的背景是他家室內火光沖天的客廳。美國人對自己的國家是多麼地執著，就算是逃難也不會漏掉美國國旗，因為國旗是他心目中最寶貴的東西，他護住了國旗，他就相信會有恢復家園的一天。

被遠處畫破寧靜的警笛聲吵醒，擔心不知道哪裡又有災情，決定以後每天不再被環境影響，凡事盡心盡力，活在當下，不論今天發生什麼事，明天太陽依舊升起，只有好的心情和健康，才能活得日久天長。