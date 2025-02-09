茵茵與珍妮在西雅圖 （Seattle）美國銀行不期而遇，這是茵茵離開安寧療護（Hospice）十幾年後，第一次再見到珍妮。

「十幾年不見了，珍妮，您還在安寧療護當志工嗎？」茵茵在擁抱她時問道，聲音中透露著驚訝與懷舊。「是的，已經做了十幾年了，離不開那裡了。」珍妮穿著男式夏威夷衫，衣衫上的椰子樹，隨著她的身體彷彿真的在風中搖曳。

多年不見，珍妮除了頭髮全變白，其他沒有太大變化，在一般人的眼裡，珍妮依然是那麼「醜」，頭的上半部比一般人大了三分之一、兩隻「魚眼」、一張有兔唇傷疤的大嘴、下嘴唇因肌肉鬆弛而下垂、泛紅的臉很粗糙，此外，幾條深深的皺紋看上去略顯滄桑。

十幾年前，當茵茵第一次在醫院見到珍妮時，感到有些驚愕，她從未見過如此「醜」的白種女人，珍妮因為胖，走路像一隻胖鴨子，雙腳向外甩著。那天，茵茵的同事CC似乎猜透了她的心思，輕聲地對茵茵說：「別看珍妮長得醜，她人很好，而且心地善良。」

茵茵剛開始在做安寧療護的工作時，對照顧奄奄一息的病人心有餘悸，都會緊張得發慌，珍妮就像一個慈祥長輩溫柔地安慰她：「別緊張，人都是要死的，然後會變成天使飛向天空。」聽她這麼一說，茵茵的恐懼更為加劇，似乎在她的想像中，白色的魂靈真如珍妮所說，會變成天使飛出窗口。

那時候，茵茵剛從護校畢業，珍妮則是臨終關懷部門的志工，「我在西雅圖長青公墓前台工作，安排葬禮、查詢墓名，為公民服務。」珍妮認真地自我介紹，眼中閃著自信的光芒。茵茵聽著就有些害怕，墓地對她而言，是個充滿死亡的地方。

珍妮在每個周一和周三，都會來到醫院當志工，她的任務是幫助護士給病人餵飯、翻身，甚至擦澡，對一名志工來說，要有很大的愛心才能做到這些。茵茵還記得在一個陽光明媚的下午，她看到珍妮為一個癱瘓的老奶奶餵湯，她的態度溫柔而細膩，一邊餵一邊與老奶奶聊天，講述一些快樂的往事。老人的眼中閃著淚光，雖然無法說話，但臉上卻掛著微笑。

「我先生前年癌症 晚期，在這裡住了兩個月，得到醫護無微不至的照顧，直到他走。我為了感謝醫護，便開始在這裡當志工。」第一次見珍妮時，她對茵茵自我介紹，聲音中帶著難以言喻的情感，茵茵被她的堅持和善良深深地打動。

珍妮的溫暖不僅限於照顧病人，她常常在節日為病人準備小禮物。茵茵記得聖誕節 前夕，珍妮提前幾周就開始親手做小餅乾、手工賀卡。節日一到，她帶著一袋袋溫暖的小禮物，微笑地走進每間病房，那笑容像冬日裡的陽光，照亮了每一個病人的心，她聽他們講述過去的故事，分享歡笑與淚水，病房裡瀰漫著溫暖與感動。

像珍妮這樣的志工在安寧療護中每天都有，但堅持這麼多年的只有她一人。她總是說，先生的生命最後時刻是在這裡度過，她在這裡當志工是替他回報恩情，茵茵心中湧起對她的敬佩。

茵茵明白，珍妮的外表雖然並不出眾，但她的內心卻如同璀璨的星辰，照亮了每一個需要幫助的靈魂，珍妮不僅用行動溫暖了他人，也在這個過程中不斷地治癒自己。珍妮就像巴黎聖母院的卡西莫多（Quasimodo）一樣，擁有一顆金子般的心靈，她是我心中永遠的女生版卡西莫多。