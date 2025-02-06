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放蟲記

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筆者把在家中發現的褐色小蟲，放進扶桑花盆中。（圖／作者賞花閒人提供）
筆者把在家中發現的褐色小蟲，放進扶桑花盆中。（圖／作者賞花閒人提供）

日前在家中地板上，我看見一個小黑點，費力地彎身撿起來放在手掌上細看，竟然是一隻長腳有鬚的褐色小蟲，身體扁平，體形略微近盾形，面積大概只有一粒花生仁大，不是白蟻不是蜘蛛，也不是小龜甲蟲。

牠的形狀和臭蟲有點相似，但因為體積稍大，看來也不像臭蟲，因為臭蟲體形近似橢圓，到底是什麼蟲呢？我真的不知道。

除非有毒害，一般我不願殺死蟲，我會把蟲子用紙巾裹好後，放到房子外面，讓牠回到大自然中自討生活。但時值麻州（Massachusetts）的冬天 ，屋外冰天雪地，放出去是立刻凍死，和殺死沒兩樣。但我不想和蟲子分享生活空間，所以就把牠包在紙巾並丢進垃圾桶。

才丟完沒多久，我立刻想到垃圾桶內又骯髒又黑暗，真像是把小蟲丟進地獄，也是死路一條。後來我發現一個適合小蟲生存的地方，那就是把牠放進扶桑花盆中，這盆扶桑花已經有三十年了，竟然還活著，而且仍有大片綠葉，每年都會開花，花朵雖少，卻從不缺席。

我馬上把小蟲從垃圾桶中拿出來，放入扶桑花盆，心想如果這隻蟲子能靠植物活著，雖然會傷及一點樹葉，但是死了還可變成有機肥料；但如果蟲子活不成死在樹下，也比死在垃圾桶中安詳。

第二天，我上網查一下 ，發現原來這是一隻椿象 ，俗名臭屁蟲（Stink bug），這種褐色臭屁蟲體型稍大，是吃植物花葉為生，不吸人血，但如果拍死牠，會有難聞的臭味；另一種則是躲在床被中吸人血的臭蟲（Bed bug ），如果拍死這種臭蟲，並沒有臭味。

想想我遇到的只是一隻吃素的臭屁蟲，沒有什麼劇毒，但當時如果立即拍死牠，或者踩死牠，雖然不見得有什麼惡報，但一定會聞到一股惡臭，死蟲加惡臭，一定令人難忍受。我把一隻無辜的小蟲放進扶桑花盆，應是放對了地方，雖是芝麻小事，但感受到一種心安理得的喜悅。

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