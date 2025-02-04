每一輛車都有車牌和牌照，當車子出售時，賣方通常是拿掉車牌，讓買方再去申請新車牌，不過也可不用換掉，買方可以繼續使用舊車牌和牌照，這樣做買方可以省點小錢，但有時會有意想不到的後果。

去年三月父親過世，我不放心母親一個人住在聖荷西（San Jose），決定暫時安頓母親住進養生村，待我回台灣安放父親骨灰於家族墓園，回美國後再帶她搬到德州 ，而房子將整修後出租。

小姑黛芬介紹一名西語裔的油漆工安迪拉，安迪拉來估價時，看到父親留下來的汽車表示想要買。我們溝通後定價一千八百美元，會從油漆工錢扣除。

安迪拉完工後，要求母親簽署車子產權給他，他將抽空到車管局 去過戶。我早已在網上查詢到，賣車一定要馬上過戶，否則若買方在還沒有過戶前，若不幸發生意外，賣方要負責賠償。所以在我的堅持下，我們一起到附近車管局辦理過戶手續。

由於牌照還有六個月到期，再加上過戶和登記的手續費，我們買賣雙方已經各花了一百五十美元，我不忍他再花錢換車牌和重新付牌照費，便允許安迪拉繼續用原來的車牌與牌照。

從台灣回來美國後，我觀察到母親在養生村適應良好，因此搬到德州的事暫緩。有一天晚上，母親傳給我一封汽車保險 公司的信，寫著安迪拉開著我們賣給他的那輛車，幾個月前出了車禍，對方的保險前來索賠。我聽了一頭霧水，車子已經賣掉了，即使出事也不該找到母親，我打電話向安迪拉求證，但是他對車禍一概不承認。

隔天一早，我和母親打電話給保險公司，說明車子早已在六個月前就賣給安迪拉並完成過戶，保險公司記錄了我們的證詞，然後告訴我們安迪拉出了車禍後，就趕緊開車離開現場，沒有給對方保險證明。

所幸對方用手機拍下車牌後報警，警方根據車牌找到車主是安迪拉，但是名下沒有新的保險，所以找了以前母親投保的保險公司。由於那輛車早已過戶給安迪拉，保險公司不接受理賠就此結案。

這次的經驗有驚無險，安迪拉不負責的行為讓我們不齒，扣除買車的費用，我付給他七千美元工錢，他卻連半年一百七十美元的汽車保險費都不願意花。我們好心要替他省些錢，卻莫名其妙被保險公司找上要索賠。所幸我堅持過戶汽車和登記產權，否則安迪拉車禍一事，極可能要母親掏腰包負責賠償對方。提醒大家，以後如果賣車，無論如何一定要辦過戶，避免招來不必要的麻煩。