我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國「反壟斷法」 立案調查Google 對鎢等稀有金屬出口管制

反制川普關稅 中國宣布對美能源、皮卡等商品加徵10至15%關稅

車牌風波

阿平
聽新聞
test
0:00 /0:00

每一輛車都有車牌和牌照，當車子出售時，賣方通常是拿掉車牌，讓買方再去申請新車牌，不過也可不用換掉，買方可以繼續使用舊車牌和牌照，這樣做買方可以省點小錢，但有時會有意想不到的後果。

去年三月父親過世，我不放心母親一個人住在聖荷西（San Jose），決定暫時安頓母親住進養生村，待我回台灣安放父親骨灰於家族墓園，回美國後再帶她搬到德州，而房子將整修後出租。

小姑黛芬介紹一名西語裔的油漆工安迪拉，安迪拉來估價時，看到父親留下來的汽車表示想要買。我們溝通後定價一千八百美元，會從油漆工錢扣除。

安迪拉完工後，要求母親簽署車子產權給他，他將抽空到車管局去過戶。我早已在網上查詢到，賣車一定要馬上過戶，否則若買方在還沒有過戶前，若不幸發生意外，賣方要負責賠償。所以在我的堅持下，我們一起到附近車管局辦理過戶手續。

由於牌照還有六個月到期，再加上過戶和登記的手續費，我們買賣雙方已經各花了一百五十美元，我不忍他再花錢換車牌和重新付牌照費，便允許安迪拉繼續用原來的車牌與牌照。

從台灣回來美國後，我觀察到母親在養生村適應良好，因此搬到德州的事暫緩。有一天晚上，母親傳給我一封汽車保險公司的信，寫著安迪拉開著我們賣給他的那輛車，幾個月前出了車禍，對方的保險前來索賠。我聽了一頭霧水，車子已經賣掉了，即使出事也不該找到母親，我打電話向安迪拉求證，但是他對車禍一概不承認。

隔天一早，我和母親打電話給保險公司，說明車子早已在六個月前就賣給安迪拉並完成過戶，保險公司記錄了我們的證詞，然後告訴我們安迪拉出了車禍後，就趕緊開車離開現場，沒有給對方保險證明。

所幸對方用手機拍下車牌後報警，警方根據車牌找到車主是安迪拉，但是名下沒有新的保險，所以找了以前母親投保的保險公司。由於那輛車早已過戶給安迪拉，保險公司不接受理賠就此結案。

這次的經驗有驚無險，安迪拉不負責的行為讓我們不齒，扣除買車的費用，我付給他七千美元工錢，他卻連半年一百七十美元的汽車保險費都不願意花。我們好心要替他省些錢，卻莫名其妙被保險公司找上要索賠。所幸我堅持過戶汽車和登記產權，否則安迪拉車禍一事，極可能要母親掏腰包負責賠償對方。提醒大家，以後如果賣車，無論如何一定要辦過戶，避免招來不必要的麻煩。

保險 德州 車管局

上一則

野火與混亂

下一則

寒冬中共舞

延伸閱讀

康斗公寓保費 平均將調漲30%

康斗公寓保費 平均將調漲30%
禁公務用DeepSeek、小紅書 德州開第1槍 州長：不允中共收集資料

禁公務用DeepSeek、小紅書 德州開第1槍 州長：不允中共收集資料
加州保險廳批准 Allstate保費平均調漲30%

加州保險廳批准 Allstate保費平均調漲30%
災後重建講座／野火之後 「加州房屋保險全面上漲」

災後重建講座／野火之後 「加州房屋保險全面上漲」

熱門新聞

我學習書法的歷程(下)

2025-02-02 01:00
台灣旅美房地產大亨、作家邱瀟君出國多年仍不忘心中的文學夢，走過半世紀的奮鬥，她的心得是「跌倒了不要急著站起來，路邊看看有沒有珍珠寶貝可以撿」。(中央社)

華裔房產大亨邱瀟君懷文學夢 逆轉人生心法：跌倒不要急著站起

2025-01-29 03:00

難忘的團圓飯

2025-01-28 01:00
圖/甘和栗路

怎樣才算得上很會吃（上）

2025-01-29 01:02
圖/吳孟芸

憐卿命薄

2025-02-02 01:02
長青會書法社班長示範老師上傳的春聯，學員們在一旁認真觀摩。（圖／會員陳燕青提供）

春聯二三事

2025-01-26 01:00

超人氣

更多 >
一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」

一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」
大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因
賽百味這5種餐點 員工：最好不要點

賽百味這5種餐點 員工：最好不要點
大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人

大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人
南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？

南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？