去年十一月初，我剛從台灣返回美國才一周，克服了惱人的時差，以為日子回歸正常，卻在周日早晨在廚房摔一跤。當我摔倒呼叫，等家人來拯救的這段時間，我回頭檢視摔倒的原因，原來都是自己惹的禍。

事情是這樣發生的，那天吃完早餐收拾妥餐具，我發現從廚房到洗衣房的地板上有積水，順手拿起放在冰箱與櫥櫃間牆邊的拖把，那是一端裝著濕紙巾的室內輕便拖把。擦乾地板後，我隨手將拖把放回原處，只是我總是將裝濕紙巾那頭朝上倒置於牆邊，只想保持濕紙巾乾淨，再用時灑些水即可。

這是我一貫的做法，誰知道拖把桿竟滑到地板中間，我抱著衣物走出烘衣間，視線完全被遮檔，就此摔了驚天一跤。

我摔倒在地，左肩撞到下層烤箱，頓時感到整個左肩痛苦難耐，全身也在承受撞擊後的劇痛。痛苦呼救聲引來繼子關切，他費了好大勁才扶起全身疼痛的我，並為我在後背與肩部冰敷。疼痛略減的我，趴在床上思量著，一定要去急診檢查，如無大礙再去針灸，我深信摔傷腫痛靠針灸治療有效。

半小時後，我結束了冰敷，伸伸腿腳，慶幸沒傷到膝蓋，只是左側肩背有明顯沉重感，但手肘以下無大礙仍然可開車，出門辦事後，我獨自開車去醫院急診處。經過X光及MRI檢查後，護士問我頭部是否受到撞擊？我説沒有，她就將我推到另一房間。

我躺在病床上感到惴惴不安，醫師進來說道：「因摔倒時劇烈撞擊，除了鎖骨開裂，肺部也有空氣進入，造成左肺葉受到擠壓，須做插管手術以便排出空氣，否則會影響呼吸。」我聽後始知情況嚴重，於是請求和在外縣市工作的女兒通電話，女兒得知後嚇得直哭。

很快地，小小急診室擠滿了醫護人員，不知是否因情況緊急，醫師就在急診室動起了插管手術。

醒來後，我已被推進病房，左側腋下在麻藥過後疼痛不已，腿邊還掛著一個小水箱，在止痛藥的作用下，我昏睡了兩天。

第三天一早，醫師告知X光片顯示肺部空氣已排出，拔管後的傷口縫了兩針。因我鎖骨開裂不嚴重，可先回家休養看看骨頭能否長合？於是我出院了。

十天後，我去診所拆線並照X光，醫師發現我鎖骨開裂嚴重可能必須動手術。我回家後也覺得左肩疼痛加劇，再度進急診處，立即被留院安排手術。醫師在我左肩切了長長一刀，並放置了一片合金片，壓住已開裂約三十多度的鎖骨。我慶幸手術不如想像那麼疼痛，事後才知手術時會將肩上神經切斷，我才不覺得疼痛。

兩度入院及手術，是我此生最嚴重的病歷，出院後生活無法自理諸多不便，女兒兩度請假回家照顧我，接著由老人醫療安排居家護理與復健。

我痛定思痛，老來怕「跌」，這陣子有幾個朋友因摔倒而不幸去世，我這一跤摔得受了不少罪，今後走路更要小心，同時要鍛鍊腳力，腿腳有力，走路穩步，雙眼還必須注意看路面，真的不能再摔了。