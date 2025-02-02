日前亞特蘭大 （Atlanta）的華人 圈喜氣洋洋，主因是一個來自台灣八十幾歲的男士，他和一個來自馬來西亞的華人女士共結連理，大家為他們賀喜連連。

八十多歲男士再婚，背後有許多故事，其一是他告訴我，他的媽媽現在一百歲了，他也可能會活到媽媽的年紀，他說：「若要活下去，我必然要再婚，一個人孤獨地走下去太難了。」他的太太幾年前過世了，讓他哀傷不已。

他說自從結婚後，夫妻從來沒有分開過，如今分離就是永別，令人心碎。他們婚後感情非常好，他太太雖忙碌於事業，但仍然多才多藝，演戲畫畫樣樣來，自從太太罹癌後，他親自在病床前照顧直到最後一刻，算是深情的人。

由於夫妻感情深厚，他拿著太太的條件到處找對象，殊不知每個人各吹各的調，要複製理想的對象，似乎不太可能。他還來問我，該如何上網約會？後來他學習年輕人的網路約會，為了讓自己的條件看起來更好，他還把年齡低報了十歲，這樣的事情讓美國女人追根究柢，沒受到青睞，他不禁嘆息說道：「亞裔 男人要找美國女人結婚，真是不容易。」

後來他轉向華人團體，因為他的經濟能力不錯，加上健康良好，社交能力也很強，所以十分搶手，有幾個對象同時讓他挑選，那樣的黃昏之戀，一點也不輸給年輕人。

現代人活到一百歲，不是一件難事，如果配偶先走一步，或者離婚一段時間了，究竟該不該再婚？怎麼再婚？想一想，如果未來還有二十年或三十年要活下去，人生路上，有個人能一起牽手，一起陪自己走下去，是不是可以走得更穩一點？老年之路不至於踉踉蹌蹌，應該也算是一種幸福。

這個朋友在請別人幫他物色對象時，他有自知之明，自己的年紀大，對方可能會因此打退堂鼓。因此，首先在財產上，他提出房產、車子和存款在結婚或他老去後，都歸對方擁有，也因為這樣，離異的女性們趨之若鶩，這對奉獻給婚姻一輩子卻淨身出戶的女性而言，無疑是很大的老年保障，何樂不為？

在老年之路上，因為女性比男性長壽，因此年長女性比年長男性更難找到匹配的對象，在華人圈中也是如此，離異或喪偶的女性比較難找到適當的再婚對象。可能是華裔男人傾向與年輕女性再婚的原因，對這些女性而言，華人圈子的再婚市場猶如死水，我的幾個五、六十的女性朋友都很果斷地上網約會再婚，和男性相反，亞裔女性在美國的網約成功機率比亞裔男性高了許多。

我的一個教老年學的朋友說，當然應該再婚，再婚對老年之路和健康都幫助很大。她很鼓勵男性和女性都勇於再婚，為自己的老年找個好歸宿，是踏入老年必須要做的功課，社會孤獨和寂寞感，是老年喪偶後的重大打擊，也會加速健康的衰頹。

但是我有一個女性朋友上網約會了，卻又想到在她短暫的婚姻生活裡，性生活不快樂，讓她害怕，所以若喜歡一個人獨老，不找對象再婚也無妨。