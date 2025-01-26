每逢春節 ，我婆婆都喜歡做如意菜。她是杭州人，她說杭州人春節都吃如意菜，我估計全中國人在春節時，應該都喜歡吃這道料理，圖個吉利，希望新年萬事如意。

住在西雅圖（Seattle）多年，每逢春節，親朋好友都喜歡吃婆婆做的如意菜，有時候，婆婆會不辭辛苦做一大鍋如意菜，當成春節禮物，分送給她的老年朋友們共享。這時候，這道菜的美味便夾雜著誠懇的新年祝福。

加拿大 有一對夫妻朋友，每次到我家都要點這道菜，因為丈夫愛吃，回家後他讓太太學著做，雖然得到了食譜 ，太太嘗試做了無數次，終究做不出我婆婆的味道。丈夫埋怨太太笨，說她做的如意菜像燴菜，沒滋味，他太太理直氣壯地回答：「那你怎麼不學呢？」聽來有趣。

婆婆的食譜就只有幾行字：「如意菜是由八種菜炒拌而成，黃豆芽、西洋芹、紅蘿蔔絲、乾金針（要泡過）、香菇（要泡過）、木耳絲（要泡過）、豆乾、榨菜絲（或醬瓜）分別炒拌而成。」實際上婆婆操作起來並不簡單，有種慢工出細活的感覺。

我按照婆婆的食譜自己親自做過一次，效果不錯，如意菜的作法如下，希望大家在春節吃如意菜，都能萬事如意。

首先要將所有食材洗乾淨，切成絲分別放置，絲不要切太細，然後將八種菜絲分成三組，容易出水的這組有黃豆芽、西洋芹、紅蘿蔔絲；不容易出水的這組有金針、香菇、木耳絲；容易入味的這組則有豆乾、榨菜絲。

三組菜絲分別用大火熱油翻炒，放少許鹽，少許醬油，炒至八成熟盛盤。最後熱鍋，少許油，放蔥、薑、蒜絲翻炒，將三組炒好的菜絲翻炒，攪拌而成。如果喜歡麻油的人，也可拌入一些麻油，然後將如意菜盛入白色深盤，配上一副漂亮的公筷，吃起來便津津有味了。

有道是「如意菜年年吃，年年如意。」如意菜對我而言，是一道充滿幸福回憶的春節料理。