我出生在溫暖的中國東南沿海，對加拿大 的冬天感受特別深刻，從十一月到次年四月特別漫長，不時出現漫天飛舞的鵝毛大雪。我住的滑鐵盧（Waterloo）地處大湖區，冬天大風更是冷冽，人在路上走，風在後面猛推，帽子如果沒戴緊就可能被吹跑，風如針刺在臉上。

掃雪車清晨四、五點就開始清除街道上的積雪，為上班族開路；停車場也是掃雪的重點，掃雪車來回反覆地把雪推到停車場周邊，雪堆有兩層樓高。人行道上的雪有特製的小推雪車，沿著人行道慢慢開，推出一米多寬的路，方便路人行走。

街道兩旁的住戶有責任「自掃門前雪」，如果不掃雪造成行人跌倒受傷，該處的住戶負有責任。與此同時，撒鹽的卡車慢慢地沿街開過，一邊開車一邊撒鹽，人行道一般都用手工撒鹽，老人公寓門前是重點，門前和通道都會撒遍。如果不撒鹽，雪水零度結冰，路面會很滑；撒了鹽，結冰的凝固點降到攝氏零下十多度，減少行人滑倒的危險。

冬天冰天雪地，室內就靠暖氣維持人們的正常生活。老人公寓一年到頭大概就是夏天不開暖氣，寒冬時只需蓋上薄被，因為暖氣設備完善，加拿大人在冬天的室內穿著和夏天差不多。

這裡的屋頂傾斜角度大，讓雪能自然滑落，窗子大部分是狹長的單扇窗，很多窗採用雙層玻璃保暖。

獨立屋都建有壁爐，現在的新房子壁爐架著模擬的木塊，看起來火光熊熊，其實是電熱絲的作用，家人圍爐細語一直是傳統的溫馨畫面。美國總統富蘭克林．羅斯福（Franklin D. Roosevelt） 在一九三○年代於就職後第八天，就在白宮 樓下壁爐前接受採訪，羅斯福在其十二年總統任期內，總共進行三十次爐邊談話（Fireside Chats），他用這種方式與人民溝通，將總統與民眾的感情拉近了，羅斯福的爐邊談話也因此成為美談。

加拿大雪大、冬令時間長，因此溜冰、滑雪等活動普遍，滑鐵盧市政府前的噴水池冬天就變成溜冰場。大冬天人們一身輕裝溜得渾身冒汗，只要有一處斜坡地，孩子們就會拖著塑料大盆走上坡頂，再坐在盆裡順坡而下，樂此不疲。我耄耋之年時仍童心未泯，也曾坐在孫子的大盆裡滑了一下，正是「時人不識余心樂，將謂偷閒學少年。」

加拿大人冬天戴帽子的人不多，許多人喜歡穿套頭衫，把耳朵包得緊緊的，再冷一點就會穿皮毛套頭的羽絨服。

每到冬季，就有一些民間組織在街頭贈送防寒的鞋帽、手套和大衣給需要的人，並提供熱騰騰的咖啡 和小吃，晚上社區、教堂和政府大廳免費提供床墊被褥給流浪漢，讓他們能溫暖地度過寒夜。有些流浪漢會自帶小帳篷在避風處搭起，風雪大了，就在帳篷上加蓋毯子保暖，這是富足的西方社會一景。