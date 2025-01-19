每年果實豐收的季節，我們便會前往亞利桑那州（Arizona）鳳凰城（Phoenix）度假。在這個陽光普照的城市，社區網路上常常會出現這樣的邀請：「本周末，即幾月幾日，歡迎踏入我家的後院，免費採摘柑橘和檸檬，敬請提前電話預約。」在好奇心驅使下，我們撥打了一個電話，並依約前往。

在一棟白房子前，迎接我們的是一名滿頭銀髮的白人老奶奶，她的名字叫Mary，她的後院雖然不大，卻是生機勃勃。除了種植各種蔬菜，幾棵柑橘和檸檬樹尤其引人注目，金黃色的果實掛滿枝頭，彷彿在向我們這些遠方來客揮手致意。

Mary的皮膚因長期曝曬在陽光下，因而顯得有些粗糙，但她的眼神卻流露出自己對這片小天地的深深熱愛。

「歡迎來到我的小果園，你們喜歡金桔嗎？它們是我最喜歡的水果。」Mary熱情地歡迎我們，我讚嘆說道：「這些柑橘樹看起來真健康，妳是怎麼照料的？」Mary的眼中閃過一絲自豪，她說：「每棵果樹下都要挖一個坑，這樣既能積水又能讓樹根得到光照。夏天澆水時，要細水長流，確保每棵樹都能澆透。」我說：「妳種的金桔真漂亮。」Mary微笑著回答：「它們是我的驕傲，也是我孫女的驕傲，過去她經常來幫我做事。」

她一邊說一邊拿出一籮筐免費新鮮檸檬，幫我們往袋子裡裝。我們的注意力突然被桌上一張卡片和一張光頭女孩照片所吸引，那是Mary的孫女，一名正與白血病勇敢奮鬥的勇士 。

Mary拿起孫女的照片，聲音溫柔地告訴我們：「小孫女最大的愛好是閱讀，我就是想用出售部分水果的錢給她買書，希望能為孫女做些力所能及的事，鼓勵她與病魔抗爭。」

「她喜歡讀什麼類型的書？」我好奇地詢問，Mary眼中閃過一絲溫暖的回憶分享：「她喜歡讀名人傳記的故事，她總是說，書裡的故事能給她力量。她只有十六歲，但非常成熟。」

我又問道：「妳的孫女現在怎麼樣了？」Mary的眼中閃過一絲憂鬱，「她正在與病魔鬥爭，每一天都是挑戰，但她從不放棄。她喜歡每天下午坐在醫院後院曬太陽閱讀，享受著寧靜的時光。」

Mary接著說：「有一天，她突然告訴我，她想要寫一本關於自己的故事，讓其他人知道，即使面對困難也要堅持信念，永不放棄。她開始寫日記，記錄每天的治療和感受，還有她對未來的希望和夢想。」

我被祖孫倆的故事深深打動，購買了一些水果，並在卡片上簽名留念。Mary不斷地強調，她這麼做不是為了賺錢，而是希望透過這種方式，讓更多人了解她孫女的抗癌故事，匯聚更多的愛與力量。

我深受感動，望著那一片金黃的柑橘，在夕陽餘暉下顯得更加輝煌，我覺得這名陌生祖母的心，就像陽光下的金桔一樣，閃耀著金子般的光芒，那是一種難以言喻的堅韌與慈愛。

當我們離開時，Mary從地上剪了幾支雛菊送給我們，說替孫女感謝我們。那花香淡淡的，卻有著與金桔一樣的金光。