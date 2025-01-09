一九九○年代，我在德州 （Texas）的公司發展全球業務，一九九六年我被任命為上海新工廠的廠長。身為華裔背景，這對我的職業生涯會是很好的機會，太太知道我對此工作的嚮往，願意辭去她的工作陪我赴上海就任。

我的女兒剛好高中畢業要念大學，所以她沒有需要照顧的問題，但我的兒子當時正在念高中，我們參觀了在上海的美國學校。那時中國剛剛開放，一班只有兩、三個學生，兒子不願意去，我們只好把他送到美東（East Coast）的寄宿學校就讀。就這樣我們一家四口為了我，分散到國內外三地，家人都為我做了犧牲，我很過意不去。

在中國工作雖然忙碌，但很有意義，一九九九年七月，我連續幾天流鼻血，經過診斷後，我被告知罹患鼻咽癌，家中沒有任何人有癌症 的病史，我怎麼會罹癌呢？與公司充分討論後，我決定在上海著名的腫瘤 醫院進行放射治療，太太一直陪伴在我身邊。

我不想讓在台灣的年邁父母擔心，他們自己有健康問題，我選擇不告訴他們我的病情。孩子們都在美國忙學業，距離那麼遠也幫不上忙，我和太太決定暫時不說，等他們下次來拜訪我們時再當面告知，這些對我來說，都是非常艱難的決定。

接近年底時，女兒是第一個到上海探望我們的家人，我當時已經完成了整個治療過程，正在康復中。我還記得她抵達後，第一晚她剛洗完頭髮出來，我平靜地告訴她，我最近經歷的身體狀況，我要她別擔心，我的治療是成功的。

萬萬沒想到，她當時的反應非常激動，顯然這個消息讓她措手不及。她一臉震驚，我看到當時水還從她仍然濕淋淋的頭髮上滴下來，她非常沮喪，並開始哭泣地說：「爸爸，我不知道你生病了，你為什麼不告訴我和弟弟？我們要和你及媽媽在一起，給你們最大的支持。」突然間，我意識到兒女們已經不再是我們心中的小孩子了，他們希望是家庭的一分子，一起參與我們的生活。我們人生無論是好是壞，他們都希望陪在我們身邊一起同甘共苦。

我起先決定不告訴他們，是從我的角度出發，但當我意識到家人的關心和親情，我像一個受盡委屈的孩子，忍不住也哭出聲來。我和女兒緊緊地抱在一起久久沒有放開，在那一刻我們彼此不需要再說什麼了，因為我們都知道對方的想法， 我覺得很幸運擁有深深愛著我的家人。

從一九九九年罹癌並開始治療，至今已有二十五年了，我的父母親於二○一○年相繼離世，他們在世時，萬萬沒想到他們親愛的次子曾經罹癌。我不後悔我當初的決定，不讓年邁父母擔心是我最大的心願，我不知道這算不算是一種孝順？希望老天會原諒我的一番苦心。