提到番薯，大家都知道這是極容易栽種的植物，我曾經種過番薯，但不知什麼原因總是長不好。去年十月有一天，和幾個朋友去住在聖蓋博 市（San Gabriel City）的Emily家採摘紫番薯葉，她說她家的番薯葉長太多吃不完，請我們幫忙摘回家，紫番薯在市場賣很貴，所以我們決定去摘番薯葉回家吃或自種。

到達Emily家後院那塊地，我們發現在陽光充足下，番薯葉長滿了整塊地。我先剪了一些葉子，Emily拿著剷子告訴我們，葉子下面是有番薯的，於是我們開始用剷子挖，結果那一連串的番薯葉下面露出了許多番薯，讓我們興奮極了，誘使我們繼續往下挖。

May就像拔蘿蔔一樣，把番薯葉拔起來，但她因用力過猛，一屁股跌倒在地上，她不怕痛，爬起來繼續拔了許多番薯葉。Emily也來幫忙挖番薯，挖出來的番薯一顆比一顆還大，而且每顆都比我的雙手合起來還大還粗，這是我見到最大的番薯，幾個人連葉連薯，帶著芬芳的泥土滿載而歸。

拿回來的幾顆大番薯，我一次吃一顆，去皮切塊煮熟後壓成番薯泥，做成一塊塊像餅乾模樣的點心，上面撒白芝麻，再放進烤箱烤一下，香脆的番薯芝麻餅就出爐了。放進嘴裡，外脆裡軟的香甜口感好吃極了，分享給朋友品嘗也讚不絕口。

吃完第一顆番薯後，接著第二顆也是壓成泥，但一下子吃不完，換成另一種方式料理。我將番薯泥揉成像湯圓般大小，全部放進冰箱冷藏，每天早晨拿兩顆出來加熱，配上早餐一起享用，豐富又營養，更可為早餐添色。

想到我以前種的番薯葉，收成量很少，摘下來的番薯葉只能炒一小盤蒜炒薯葉，總覺得應是施肥不夠或是其他原因，然而Emily說她都任由番薯自生自長。反省一下我的栽種過程，可能是因為我種的地方是在大樹下，大樹遮蔭曬不到太陽的關係所造成，這次我決定把拿回來的番薯葉先養根，再種到陽光充足的地方，希望來年有個番薯豐收年。