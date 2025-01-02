藍天使表演周在Presidio觀賞的人群。（圖／作者簡瑞提供）

我和舊金山 的緣分，始於四十多年前來美國留學的第一天。當時從台灣飛到舊金山要先過一夜，第二天轉機去新墨西哥州，透過台灣留學生 服務處的幫忙，我和其他四、五個也要過夜轉機的留學生，被安排住到旅館，讓大家可以做伴。

那時候並沒有時間流覽舊金山，只記得大夥去美式餐廳吃飯，嘰嘰喳喳地分享對未來的憧憬。結帳時，幾個人湊在一起，把口袋裡的零錢掏出來，很認真地計算到底該給多少小費，二十歲出頭的我們，對美國這個國家是多麼生澀、好奇又期待啊！

後來我和老公畢業後，跟隨多數理工電腦前輩的腳步，來到南灣矽谷（Silicon Valley）就業、買房及生子，雖然也偶爾會去舊金山，但是生活忙碌緊湊，常常是因為家人親友來訪，也總是去那些觀光景點走馬看花。二○○七年女兒大學畢業回到灣區 ，與先生在舊金山上班，於是在那租房買房。

隨著他們融入城裡的生活，我們也開始發掘一些居民才知道或造訪的景點。而且因為可以留宿在女兒家，不必為了趕回南灣的家而來去匆匆，便用悠閒腳步去欣賞體會這美麗的城市。

我最鍾情有山有水的地方，第一次去Lands End真是無比驚嘆，想不到從女兒家開車五分鐘，就可以看到世界級的風景，如果從南灣出發，車程要花一個小時。這是一個沿著太平洋海岸峭壁上的步道，一邊是蔚藍的海洋，不遠處紅色的金門大橋穩重地佇立在海灣上，明信片裡的風景就這樣呈現在眼前。

步道另一邊是綠油油的高爾夫球場，穿插在高大巍峨的松柏林中，遠處還有坐落在山丘上、櫛比鱗次色彩繽紛的房屋，這景致總讓我留連忘返，看它千遍也不厭倦。

Lyon Street Steps是縱橫兩條街的陡峭階梯，有著極佳視野，因其陡峭，吸引許多喜歡鍛鍊的人來此上下來回跑，在階梯頂端往下看，碧藍的海灣和藝術宮一覽無遺。此區坐落於富人區，階梯兩旁精心設計的庭園，有修剪整齊的籬木，有四季綻放的各種花木，有時間也可觀賞一下附近豪宅，每一棟都美輪美奐、庭院深深，讓人對屋主和房子的故事有無限遐思。

普西迪歐（Presidio）位於舊金山北邊灣區出入太平洋的岬口，有很大的腹地和許多房舍，屬於聯邦產權。早期是軍事基地和醫院，過去十多年才慢慢整理出一些適合戶外活動的場地，讓市民能更深入地享受和利用這塊絕佳的地理環境。它有無數的步道穿插在濃郁樹林中，不論是想跑步或是輕鬆散步，都可以一邊吸收芬多精一邊飽覽美景。此外，還有一大片碧綠寬敞的草地，很適合來此地放鬆心情。

每到周末都是滿滿的人潮，小孩和小狗在草地上奔跑嬉戲，大人聊天野餐，或者躺著曬太陽欣賞海灣裡點點帆船和風帆，這裡也是每年十月觀賞海軍藍天使特技飛行表演的最佳場地。廣大的園區還有高爾夫球場、體育館、博物館和孩童遊樂場等，園區只有兩家簡易咖啡館和餐廳，沒有過度的商業化，這要歸功於管理單位的規畫，保留了自然美與寧靜，在一個繁忙的都市中能有這片淨土，是多麼得天獨厚的幸福。

這些美麗的景點都不用入場費，附近也有很多免費又安全的停車位。有一次我在步道上，聽到一個居民對他朋友說，舊金山這麼美，每年有多少遊客從世界各地慕名前來造訪，而我們就住在附近，可以天天欣賞美景，真是太幸福了，真是一語道出我的心聲。