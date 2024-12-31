日前為了延續西喬治亞大學（University of West Georgia）提供的退休 人員補充健保 ，去參加它舉辦的年度健保、新規則及變更手續等說明會，但這次意外快速，不到下午兩點半就結束了。又去城裡順便辦了兩件事，因我們是能不出門就不出門，所以每次進城都會湊幾件事一起做，這樣可省了不少時間和麻煩。

我們開車也有一個不成文約定，長途我開，但如果進城辦事，就由老伴開車，因為我對事情先後和路線安排，常常不合她意，要不斷地被提醒與糾正，所以為了省麻煩，就乾脆由老伴開。辦完事後，我看天氣宜人，時間也還早，就臨時提議去附近的一個縣立公園走走，她欣然同意。

因是她開車，我就放心從容地欣賞四周風景，沿路多是緩緩的山坡和小片平原的牧場，淡淡的秋陽下，散布的樹叢有的已稀疏，而且點染了黃葉，農舍靜靜地錯落點綴其間，一副與世無爭的樣子，散放的牛馬在草原上自在地吃草，有的牛則懶懶地臥在樹蔭下反芻，看了令人心神舒坦。

這個公園我們也很久沒來了，它有一個小湖，湖邊有一個人造沙灘，沙灘旁的林中有很多野餐桌、燒烤架等，還有可供團體活動的大型涼亭，也有租獨木舟和兩人坐用腳踩船的碼頭，遠一些地方有露營區。夏天時，大人和小孩的嬉笑聲不絕，這裡是很熱鬧的。

也許已是秋天，而且不是假日，湖邊安靜得不見人影，好像整個湖就是為我們而存在。圍著湖多是松林，除了少數的楓、槭透露些紅黃，四周仍是穩穩的綠。以前繞湖走一圈，不到一小時就可走完，這次硬是蝸步了一個多小時，充分享受秋日午後的安閒自在。

要說偷得浮生半日閒，好像有點不妥，因為我們已退休，早就日日閒了，可是我感覺卻真像是又得浮生半日閒，原因大概是我們是以教書為業，日常生活習慣了讀寫，而退休後、除了少了上課堂這件事，每天仍是同樣讀寫，改變不大。像這樣閒散無所事事，在我們每日生活中仍屬少有，外加我們住在山林中，所見不如這裡開闊，環境不同，也使心情更易放鬆。

生活中的好時光時常發生，有時是不經意的，把日常生活稍微改變一下，脫離常軌，新鮮感就會浮現，帶來意外的小確幸。