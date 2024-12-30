今年八月有一天，我午睡過後，感到精神很好，想去一家超市逛逛。從靠近長島 賽奧塞（Syosset）火車站的住家到那家超市，大概要走一小時，我雖然年老體弱，但平時每天上午出門散步一小時，所以我信心滿滿地出門了。

走到超市，我有點累了，逗留一會兒想回家，但想到回家要再走一小時就累到不行。於是在路邊撿了一根樹枝當拐杖，慢吞吞地走。我走了三分之二的路，愈走愈累，走走停停，還是決定堅持走回家。然而離家裡還有六分鐘，一步也走不動了，人東歪西倒，站都站不住。

沒力氣走回家了，該怎麼辦？我突然想到，是不是可以請路上開小汽車的司機幫個忙，把我送到家裡，可是該怎麼講呢？我這個耄耋老人不會說英語，只知道幾個英文單字。想到這裡的人都很客氣，路上不認識的人都會說「Hello」打招呼，而且樂於助人，於是我就大膽地對開過來的小汽車「Hello」了幾聲，一輛小汽車停了下來。

這時副駕駛座上的一名老先生下了車，他問我怎麼一回事，需要幫助嗎？我聽不懂，只聽懂其中一個單詞「Help」是「幫助」的意思。我指著自己的頭又指著腳，意思是很累走不動了，然後又指向旁邊小路，意思是請送我回家，路不遠，我家就快到了。

老先生立刻把我扶住，讓我背靠電線杆站好，接著他對車上的司機說話，我以為要讓我上車送我回家。後來那個司機打電話講了不少話，不一會兒警車和救護車都來了，原來他們商量後，要把我送到醫院去，我馬上打電話給在外面辦事的兒子和兒媳，他們又馬上打電話給家裡的媽媽，說她很快就會趕來陪我一起到醫院。老伴一來，救護車就開了，車上的救護人員立刻為躺在擔架上的我量血壓。

到了醫院，醫護人員再為我量血壓、測心跳，我因為休息了一會兒，小螢幕上顯示的資料都比較正常。老伴本來擔心我們不會講英語，要怎麼和醫師交流？但很快地我在急救室的病床上，藉由小螢幕和一名華人 女醫師對話了。

女醫師很仔細地詢問我過去病史，怎麼得病？有沒有藥物過敏等問題？然後再翻譯給急救醫師聽。我說我平時一直很好，現在休息後精神恢復了，希望在妻子的陪同下回家。女醫師認為我不想住院想自願回家，需要簽字以明確責任，我和老伴都簽字了，並請醫院代叫計程車。

接著在醫院入口處坐了一會，計程車停在門口，我們就上車了。不久後，兒子和兒媳回家了，他們問了我前後情況對我說，小汽車上的老先生和司機做得很對，如果讓你上車卻病重了，還不是要送醫院？所以直接把你送到醫院治療比較好。我想這種說法很正確，這才是明智地協助，我打從心底感謝這天有許多人對我伸出援手。

我還想說的是，人老了一定要服老，不能硬撐，不然既耽誤自己的病情，還增加了他人麻煩。有人Help，是你的幸運，不僅要感謝，還要珍惜和銘記。