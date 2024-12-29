不知道從何時開始，我的頭髮掉得很厲害，上網查過資料，都說掉髮是正常現象。但每天掉髮數量有個數據範圍，有人說五十至七十根，也有說五十至一百根，更有人說五十至一百五十根，數據都不一，但有一點是明確的，超過一定的數據範圍，就屬於嚴重掉髮現象。

我已經屬於嚴重掉髮了，因為每天起床後，枕巾上能撿到七、八根頭髮，加上枕頭周圍，常有十來根。梳頭掉髮、洗頭掉髮還更多，因為耳朵動過手術，曼哈頓 西奈山醫院耳科醫生說我可以用蓮蓬頭沖洗頭髮，但我自己還是小心為妙，所以此後一直在洗臉池中洗髮。

有一次洗頭髮，我把掉下的頭髮一根根細數，竟然有三百多根。我上網查了資料，想了解如何改善掉髮現象，資訊不少，但都大同小異，首先要補充有營養食物，例如優質蛋白質、維生素B群，另外要補充鐵、硒、鋅等；其次，要避免吃高甜度、高油脂、高熱量的食物，並且睡眠要充足，多用手指尖梳頭等，作法複雜，嚴格執行起來很難做到，所以查詢了半天，最後我還是懶得理會。

我一直知道芝麻是個好東西，也喜歡吃，我去法拉盛大學點 （College Point）的BJ's買貝果時，也喜歡買撒上芝麻的那種。

今年春天，突然想到芝麻是抗氧化的，如同維生素E，就去緬街（Main Street）超市挑選了台灣生產的瓶裝無糖純黑芝麻粉。之後每天吃完早餐，在喝牛奶前，我就用隨瓶的小勺舀出兩勺吃。

沒想到，吃芝麻粉竟然止住了我的掉髮，在我吃了差不多兩個月時，我發現頭髮還是會掉，但數量已回到過去的正常狀況了。每天起床後翻看枕巾，除了偶然能夠撿到一、兩根，多數天一根也沒有掉。梳頭髮時，頂多掉幾根而已，洗頭髮時還是掉髮最多，但數量最多時也僅幾十根；吹乾頭髮時，掉的頭髮數量都在幾根之內。總之，我一直沒想到是芝麻粉起的作用。

直到後來，我上網看到報導，據說中國有的演員全靠黑芝麻潤膚養髮，我才知道嚴重掉髮得以恢復正常，應該是芝麻粉的功勞。想不到只吃芝麻粉就解決了我的掉髮問題，方便簡單還能享受美食，分享我的經驗供大家參考。