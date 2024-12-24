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費城動物園光影之旅

侯文俊
穿梭在長達一百英尺的光影叢林隧道，宛如置身於童話仙境中。（圖／作者侯文俊提供）
穿梭在長達一百英尺的光影叢林隧道，宛如置身於童話仙境中。（圖／作者侯文俊提供）

冬天到了，我們全家大小包括太太、大女兒、小女兒、兩歲孫女，以及剛出生一個多月的孫子，利用假日一起前往離大女兒住處不遠的費城動物園（Philadelphia Zoo），參觀「照亮自然」（LumiNature）的冬季彩燈秀。

費城曾是美國首都，是一座浪漫迷人的城市，也是全美十大聖誕度假城市之一。冬季的費城到處都被五彩斑斕的燈光妝點得如夢似幻，在十二月的聖誕季漫遊費城著名景點，讓人彷彿置身於節日的魔法之中，這些景點尤以宛如童話般的費城動物園燈光秀最引人注目。  

費城動物園位於費城百年紀念區斯庫爾基爾河（Schuylkill River）西岸，是美國的第一個動物園。今年的「照亮自然」燈光秀，從十一月二十一日開始，一直持續到次年的一月四日。

這個冬天，費城動物園化身為一個閃爍著燦爛燈火的奇幻世界，「照亮自然」燈光秀呈現出十六個各具特色的主題區域，超過一百萬盞閃爍的節日彩燈交相輝映，點亮整個園區，帶領民眾體驗冬季的魔幻仙境。

每當夜幕降臨，動物們進入夢鄉後，人們可以乘坐Septa PZ特快列車，暢遊在燈光穹頂的繽紛世界中，也可穿梭在長達一百英尺的光影叢林隧道中，以及漫步在四十英尺高、閃爍著四萬盞燈光的企鵝前，這些燈光隨著假日經典歌曲以及「洛基（Rocky）」主題曲和「費城自由（Philadelphia Freedom）」等費城頌歌，讓遊客沉浸在光影奇境所帶來的無限樂趣中。

此外，「照亮自然」還有變色蝴蝶、巨蛇、海龜、水母、孔雀、鶴、老虎、花豹、猿猴、犀牛、大象、長頸鹿、北極熊等自然界生物的燈光秀。遊客還可以參與特別準備的美食饗宴，包括冬日熱飲、季節特色美食，為這個夜晚增添更多的溫馨與歡樂。

這是一個充滿視覺、聲音和驚嘆的奇幻之旅，那天晚上由於寒流侵襲美東，參觀的民眾並不多，我們在凜冽的寒風中踽踽而行，總共花了兩個多小時才走完全程，當時的氣溫雖然只有華氏三十二度（攝氏零度），但我們全家每個人的心中都充滿溫暖。

費城 動物園

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