希臘（Greece）一直是我很想去的國家，但報團兩次，都失之交臂。這個秋天我們決定自由行，規畫一個兩周的行程，先去兩個海島停留五夜，然後在首都雅典（Athens）漫遊四天，最後以一個內陸四天遊總結希臘行，終於圓了數年的旅遊夢。

愛琴海中的克諾米斯（Mykonos）是個迷人的小島，白屋散布在山坡上，豔紅的九重葛染綴著市區街道，踏著石板路探訪，浪漫悠閒。海邊咖啡 屋擠滿了度假的年輕人，是個充滿青春熱情的歡樂島。

聖托里尼（Santorini）是個世界級的旅遊勝地，果然名不虛傳，小巧精緻的白色別墅樓房，矗立在黑色的火山高地上，連綿不斷；藍色圓頂教堂散穿其間，在碧海藍天的襯托下，顯得出塵脫俗，景色絕美，加上浪漫的海島風情，令人流連忘返。

古希臘是西方文明的發源地，而雅典是當初城邦時期的中心，因此雅典到處充滿了古希臘的遺跡，城市中心山頂上的衛城神廟無疑是最壯觀及具代表性的地標。神廟典雅莊嚴，建在巨大的山岡上，氣勢恢宏，旅館陽台多能看到。而Agora建築是古巿場，附近仍斑駁地呈現三千年前古居民區的生活輪廓。

城市中心有布拉卡區（Plaka），就在衛城山腳下，商家雲集，餐館眾多，極為熱閙。入夜時分，伴著音樂與歌聲，常有食客幾人圍一圈，隨興跳起極有特色的希臘舞，氣氛極為熱烈。

此外，國會大廈前的衛兵漫步秀也值得一看，兩個衛兵持槍，身著鮮豔禮服，腳穿大型軟鞋，走出一種特殊的步伐，重點在落腳時非常輕柔緩慢；據說是深怕吵到了地下的古聖先賢。

想像著公元前的哲人蘇格拉底、柏拉圖及亞里斯多德等人對後世文明的深遠影響，令我不禁在衛兵的輕柔腳步下，也輕聲地向古希臘三賢致敬。

在希臘旅遊的最後幾天，我們倘佯在內陸山川之中，首先參觀了連接希臘內陸與西南半島的科林斯（Corinth）運河，這是人類近代開鑿的運河，長約六公里，聯通亞德里亞海和愛琴海，運河景區優美，當時還有小型郵輪通過。

半島丘陵起伏，橄欖園散布，田園之美超過我的預期，此區幅員遼闊，包括了以驍勇善戰著名的古希臘城邦斯巴達（Sparta）所在地；歷史記載古波斯曾多次進犯希臘，行程中我們瞻仰了幾個曾經激戰過的古戰場。

奧林匹亞（Olympia）是現代奧林匹克運動會的起源地，公元前七七六年古希臘最先開啟城邦間的運動會，賽場的祭台依稀可見，最早的賽事是二百公尺男子賽跑。

德爾菲（Delphi）是古代先知問盲卜卦之地，此處山勢雄偉，古蹟 眾多，建有大量神廟及寺院，與奧林匹亞同列世界文化遺產。

另外中部地區的Meteora，地形特殊，一群花崗岩體突出地表數百英尺；在中古世紀僧侶因避禍或問道，在山頂上修建修道院，其建築古樸蒼勁，全在巨石之上，周遭懸崖峭壁，與外界隔離，從遠處望去，有如天空之城，相當震撼。

我和太太都已到耄耋之年，沒想到這次自由行走走停停，竟能圓滿完成，十分感恩。希臘有歷史也有美景，是我心儀多年的目的地。這次到處走透透，印象深刻，所得經驗與樂趣超過參加旅行團，這美好的回憶將長留我們心中。