「火焰谷」紅色沙岩石經過一億五千萬年，大自然風沙雕刻形成的巨象石。（圖／作者龔剴提供）

從新聞上得知，去年國慶日在賭城 拉斯維加斯（Las Vegas）開放一個巨形圓球電影劇院（The Sphere Experience），總共耗資美金二十三億，直徑五百呎，高度三百六十呎，是全世界最大的球體建築。

據說球體外部全都是LED小圓燈，每天都顯示出不同的光彩畫面，尤其是入夜後令人眼花撩亂，圓球內部有一萬多個座位，可以放映立體電影或是舞台劇。賭城距離洛杉磯不遠，盤算一下這個新玩意很合我意，先訂下以後有機會要去走訪的目標之一。

日前從世界日報看到一則新聞，稱美國Fodor's Travel旅遊指南刊出世界上有十個奇怪的石頭（Weird Rock） ，其中有一個紅石巨象坐落在「火焰谷」（Valley of Fire）內華達州立公園 ，經過上網查證後，此公園竟然就在賭城東北方約一小時十分鐘的車程。

我徵得太座同意，規畫出一個三天二夜的短程旅行，前往賭城參觀這兩個景點，做為疫後短期出遊，算是安撫我這段在家快要悶得發慌的日子。為了不至於讓行程太寂寞，太座邀請她的兩個學妹總共四人同行。

周一大早出發，順利到達久違的賭城，大略看來著名的賭城大道沒太大更改，以前看似宏偉的金字塔賭場，被附近新建大廈壓倒在側，像個小黑廟，海盜船依舊停在人工湖水上，每天仍舊還有海盜表演打鬥節目，Bellagio大門前電腦控制的水舞表演及大廳內溫室花園，永遠是人潮聚集之處。

以前每家賭場以免費停車來吸引賭客光臨，只要進入任何一家賭場大門，就可嗅到空氣中濃濃的香菸味，聽到叮叮噹噹從吃角子老虎機掉出硬幣的聲音；現在景氣不佳，只剩下金銀島賭場最大方，可以讓遊客免費停車。

我們事先上網預約觀賞下午四時半的大圓球劇院燈光秀，沒想到這個大圓球距離賭場大道還很遠，腳力不似以往，累得我氣喘吁吁，觀眾排隊人群重重圍住這閃閃發光的大圓球。幾千人進場就花掉半小時，階梯座位成四十五度角往後方上升，可以方便觀眾欣賞。

電影片名稱是「來自地球的明信片」，內容敘述地球經過重大浩劫後，一男一女的兩個太空人重新降落在一個原始陸地，各種動物、植物、海洋、山脈等皆是原始風貌，等於是盤古開天重新再來一次。

花了大把鈔票欣賞這種近代的聲光音響，著實令人感到震撼，時不時座椅也會跟隨震耳欲聾的聲響震動一下，例如森林中大象經過我身旁的影像愈來愈大，以至於地動天搖，的確有身歷其境感覺。全部觀眾人手一支手機，除了不允許有閃光燈，觀眾想錄影或照相皆可。

第二天早上，我們出門直奔「火焰谷」內華達州 立公園，沿十五號公路向東北方向一小時車程，到達公園的西側入口，不論車內有幾人，入場費每部車十元，送一份園內景點說明書。州立公園稱為「火焰谷」，顧名思義這裡的山谷顏色必定是紅色為主，紅石塊山脈、紅細軟沙粒處處可見，柔軟程度如雪花，事後我想到可惜沒有光著腳走一段路，不知道感受如何？只有留待以後再訪時一定要試試。

一個巨大的紅色石象估計高達百呎，為此公園的招牌，一個標示牌寫著遊客不可走近攀岩，為了是要留給後代觀看。我們到達時間是四月中旬，正是溫度合適期間，公園簡介上說明在五月中旬到九月底千萬不要來以免中暑，簡介上寫著當黃昏的夕陽照在紅岩石上，這個景色可以說明為什麼叫做「火焰谷」，如果是黃昏時到訪的觀光客，千萬別忽略了美景。

我們在賭城三天二夜，進出賭場無數次，卻沒有一個人去試試手氣，但每個人都玩得非常開心，如果讓賭場老闆知道的話，一定很失望。