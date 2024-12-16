我家後院的蔬菜花園。（圖／作者吳宗錦提供）

我家後院的一小塊菜圃，竟然成為一片開滿花卉的蔬菜花園，不但能觀賞花卉，還可以把有機蔬菜端上桌食用，真是一舉兩得。這個蔬菜花園是我母親的好主意，也是她老人家辛苦照料的額外收穫。

當初家中後院是二十五年前蓋新房子時，特地請建築師設計出一個以草坪為主、四周可種植果樹的花園，並在草坪四周留有步道，方便家中長輩散步走路之用。在走道的一邊還設有花架，可種植爬藤類植物，草坪中除了種有幾株棕櫚樹，就是一大片草坪，類似高爾夫球場的綠草地，以前我偶爾會在草坪上練習高爾夫球揮桿。

孫子們小時候回來爺爺家時，也會在草坪上玩球，或是和小狗一起奔跑追逐，因此這一片綠草地就維持不隨便種植樹木花果。

三十年前父親在台灣過世後，我就把母親從台北接到南加州亞凱迪亞 （Arcadia）和我們同住。二十五年前我買地自建新房子時，特地在一樓設計了兩套孝親房，一套是給我母親住，另一套是給我岳父母住。

後來我母親跟著我們從舊家搬到新家沒多久，我和妻子也把岳父母從台灣台中接過來同住，那時候三個老人家就經常在後院散步，也常常坐在涼亭聊天，這座後院發揮了很好的花園功能，畢竟老人家在自家後院走路聊天，總是比去外面散步安全。

可惜我的岳父母從台灣來美國後，才住了三年，就因為岳父罹患骨癌過世；岳母因傷心過度，半個月後也跟著走了。本來三個老人家在一起可以閒聊，日子過得很愜意，岳父母相繼過世後，家中變成只有我母親一個老人家，雖然還有管家會來，但是母親少了可以聊天的對象，難免感到孤單寂寞。

這時候母親已經將近九十歲了，但仍然可以自理生活，也每天到院子裡走動，還會幫花和果樹澆水。有一天，母親突然跟我說：「後院那麼大，只種草坪有點可惜，是不是可以撥出一個地方種菜？」 我考慮到母親過得很無聊，也許這會讓她有一些生活上的期盼，也有一些事情可忙，馬上就答應了。

我在靠近房子角落的矮牆邊，找了兩處二尺寬、四尺長的地方，刨掉地面上的青草，用木頭圍出兩處小菜園，讓母親一處種地瓜葉，另一處種蔬菜。從此母親有了盼頭，在管家洪阿姨的幫忙下，種了地瓜葉、青江菜、白蘿蔔及茼蒿等蔬菜，母親每天都會親自澆水、拔草，照顧小菜圃就像照顧小孩子一樣。

冬天種下的農作，經過母親精心照顧，地瓜葉菜園已經長滿了地瓜葉；到了春天，青江菜也開滿了花，讓後院看起來像花園一樣，還無時無刻都有蜜蜂來採花蜜。

今年五月我們為母親慶祝百歲壽誕，她能夠長命百歲，我想跟勤勞有關，還有母親的樂觀和不與人計較的個性使然。母親不但勤勞還很好學，年紀大了仍然關心時事，到現在每天都拿著放大鏡看世界日報，長壽的母親是我們學習的好榜樣。