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西雅圖飛魚與口香糖牆

盧威
飛魚已成為派克（pike place）市場的保留節目。（圖／作者盧威提供）
飛魚已成為派克（pike place）市場的保留節目。（圖／作者盧威提供）

每次到西雅圖（Seattle），我總喜歡去派克市場（Pike Place Market）逛一逛，這裡不僅依山傍水，自然風光宜人，歷史悠久的百年老字號商場，還處處散發出城市的魅力。九月底秋高氣爽，我再次造訪西雅圖，下榻市中心一家老酒店。放下行李，我就往海邊走去，步行十多分鐘後，就到了我熟悉的派克市場。

不出所料，市場內的人潮絡繹不絕，包裝好的鮮花爭妍鬥豔，各種新鮮的海魚、大螃蟹、海參等海鮮應有盡有；蘋果、梨子、葡萄等剛剛從農場摘回來的蔬果，遊客爭先恐後搶購，這裡就是一個貨真價實的農貿市場。

此外，還有琳瑯滿目的上百個攤位和商店林立，有骨董店、魔術店、服裝店、書店、畫廊等各具特色，吸引四面八方的來客。這裡有各式不同風味的餐廳，也吸引饕客上門，我喜歡這種熱鬧的氛圍，非常有人氣。

說起派克市場，新鮮海魚攤位也是我最感興趣的打卡點，這裡是西雅圖海鮮大本營，章魚、鮭魚、鱈魚、紅鱒魚、蛤蠣等堆滿在魚攤上，只見一名身穿藍衣服的客人買了一條大紅鱒魚，夥計當即抓起這條魚並高高舉起，一邊大聲吆喝，一邊迅速地將魚丟向三米多遠的櫃台內，另一名夥計則靈敏地立刻接住「飛魚」。

不料，這「飛魚」身上的水，卻灑到這個客人的頭上，帶給他意外的驚喜。他被這突如其來的場景給震住了，也想嘗試一下拋「飛魚」的感覺。於是他穿上夥計的圍裙，當起「飛魚手」，在他舉手投足的剎那間，丟魚姿勢還滿像魚攤夥計的模樣，他的太太在一旁用手機拍下他從買魚到丟魚的視頻，記錄到此一遊當作紀念。

據說這家魚攤靠著「飛魚」吸引顧客歷時已久，早已成為店家的特別節目，難怪「飛魚」自然也成為西雅圖的旅遊景點之一。

吃口香糖是我童年時的美好回憶，從派克市場走入地下通道，一股濃濃的口香糖香味撲鼻而來。地下通道兩旁小路的紅磚牆上，黏滿了五顏六色的口香糖，三米多高的紅磚牆上，成百上千的口香糖被黏貼在牆上，形成一堵奇特的「口香糖牆」。我仔細看了一下，牆上掛著的口香糖以圓形居多，一般人嚼口香糖，吐出來時總呈圓形；但也有不少口香糖，像大寒天冰柱似的一根根掛在牆上，還真有點「百花齊放」的感覺。

遊客中大多是年輕男女，像我這樣的老年人是少數，我身邊的一對男女依偎在一起，他們以「口香糖牆」當背景，情不自禁地自拍；還有一個高個子年輕人，拿著手機對著牆猛拍照，似乎要從中尋覓「口香糖的最佳組合」；還有幾個小朋友吹著泡泡，在「口香糖牆」街坊嬉鬧，更增添了吹口香糖的樂趣。

一堵「口香糖牆」早已是西雅圖的旅遊景點之一，不僅是遊客必訪之地，也是戀人們的「戀愛角」。在二○○九年，好萊塢女星珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）主演的電影「愛上妳，愛上我（Love Happens）」取景地正是「口香糖牆」的小馬路，後來「口香糖牆」跟著暴紅。

隨後，美國有線電視新聞網CNN也在新聞中，指出「口香糖牆」是世界上細菌最多的五個觀光景點之一。雖然外界對「口香糖牆」的評語兩極，但遊客仍源源不斷地湧來參觀。

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