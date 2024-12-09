我的英語老師Mr.Burger

我剛到加州 爾灣（Irvine）時，英語對話不太好，在班上和白人同學講話，都不敢太大聲。我和一些從外國來美國、英語也說不好的同學，都被分配在英語語言發展班（ELD）上課。半年後，我的英語水準提高了，轉學到位於亞里索維耶荷市（Aliso Viejo）一個白人較多的學校，並分配到了一般的英語班上課。

班上同學幾乎都是金髮藍眼的白人，或是在美國長大的老外，只有我一個人是黑頭髮，是第一個來自中國的同學，大家都很歡迎我。特別是教我們英語的漢堡老師，他高興地說我從中國來美國，在這麼短的時間內，就能調到他的正常英語班上課，他很激動。

漢堡老師是一個在美國長大的英國人，今年四十五歲，身高一米九多，身材很結實。上課時，同學們都要仰著頭看他，他的大鬍子從頭髮鬢角連到下巴，整張臉都被鬍子占滿了。他的淺棕色頭髮又長又多，一頭大鬈髮像開了一朵花一樣。他有著深藍色的眼睛，眼神很和藹，眉毛很像日本動畫片裡的蠟筆小新，又粗又黑，很可愛。

上課時，他戴著一副長方形的黑鏡框，很神氣。一天三餐，漢堡老師就喜歡吃漢堡，而他的名子又叫Mr. Burger（漢堡先生）。於是，我和很多中國朋友都喊他漢堡老師。

漢堡老師還愛拿可樂當水喝，桌上的可樂易開罐也堆成了金字塔造型。新學期的第一節英語課，他的第一句話就說：「我剛起床，剛喝了可樂，吃了漢堡。」話音剛落，全班同學都哈哈大笑。

漢堡老師很幽默，他說想走遍中國，暑假兩個月去了中國旅遊。去年二月，又專門請假去中國過農曆新年，玩了兩周，看了舞獅，也看了放煙火鞭炮，還吃了年夜飯，吃了從沒吃過的餃子 、湯圓之類的美食，更學會了吃帶刺的魚，因為外國人通常看到帶著魚頭和有刺的魚，都不會吃。

漢堡老師喜歡中國文化，在教室的牆壁上，他掛滿了自己拍下的照片，有上海、北京、成都和桂林的人文風景。前不久，爸媽要我送給他一套瓷器茶具，漢堡老師說從中國帶瓷器茶具過來不方便，現在終於得到了一套。

那天他激動得不上課了，叫我們自己閱讀，接著他就把一整排教室的老師全部叫過來，大概有七、八人，然後開始研究怎麼泡茶。他說他之前曾在中國喝過茶，特別有味道，他還特意從安徽買來很多茶葉。因為美國大部分人都不會喝熱水，當時他就用咖啡 機不放咖啡粉，打出來一杯熱水泡上紅茶包。

他還特別有模有樣地學中國人，用雙手端著茶壺倒茶給那些老師們喝，他還說要把我送給他的茶具留在教室，周一帶他的茶葉過來。

周一上課那天，他第一件事就是樂呵呵地用咖啡機打了一杯熱水泡茶喝，同學們笑得好開心，說他是Tea buff（茶傻）。

之後有許多下課休息時間，他就跑去隔壁一些教室，喊別的老師過來品茶。大家都感到很新奇，都想品嘗一下他泡的中國茶，可是茶杯只有四個，他只好宣布下次輪流邀請不同的老師過來品茶。

他還跟我說，到了周末就把茶具帶回家和家人們分享，他的兩個兒子用那小茶杯喝茶時，高興得就像喝酒一樣，還舉起茶杯乾杯。他還把拍下乾杯的照片給我看，Mr. Burger真是一個和藹可親的英語老師。