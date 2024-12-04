我們家兩個女兒，在七、八歲移民來美國時，已經念到台灣小學一、二年級，中文基本上可以認字，以及寫一些簡單的文章。來美國後，在家我們都是說中文，小孩學英文是易如反掌，反而中文認字及讀寫能力愈來愈差，這也是在美第二代華人 普遍的現象。

記得女兒還是十幾歲時，我們夫妻都在工作，小孩放學回家時，已經非常累了，大人還沒回家前要先寫好功課。等我們回到家後，內人看在眼裡，知道她們肚子也餓了，迅速地將冰箱裡的隔夜菜，拿出來用微波爐加熱後上桌，很少有機會炒新菜餚。

有一次隔夜剩菜吃光了，太座現炒了一個番茄炒蛋充數，女兒飯後跟內人說：「媽媽，今天的『新盤』很好吃。」我跟內人互看一眼，不知道女兒說什麼？只好問她什麼是新盤？她回答「新盤」就是New dish啊！聽起來真有道理。以後內人想辦法，盡可能多燒幾個「新盤」給女兒們配飯吃。

最近去了一趟紐約市 ，專程參加老戰友兒子、也是我們的乾兒子新婚大典，新郎是眼科醫生，是英俊瀟灑的第二代華僑，說中文也算能溝通，在法拉盛 華人的一家眼科診所看診，每周兼了幾天差。

通常來診所看病的人，有不少是老年華人，說英文口語不很通順，診所請乾兒子來駐守，他的中文程度還可以溝通。

幾年過去，他才發現告訴病人說要使用「旁光」，其實應該是要說「餘光」，這位ABC自認為「旁光」是旁邊的光，和「餘光」應該是指同一件事。

事情是這樣子，每當他使用儀器檢查病人眼底周邊神經測驗（Peripheral vision）時，他告訴病人眼睛要盯著儀器內小光點看，同時需要使用「旁光」決定，是否會看到上下左右任何地方忽然出現的亮光？這一瞬間要迅速按下電鈕做出反應。

這個檢驗是測試年長者在開車時，要特別注意使用餘光看到自己車子的左右兩側，是否會有忽然出現的車輛或行人，稱呼「旁光」是指旁邊亮光的意思，其實也沒有錯，乾兒子已經使用了好幾年「旁光」了，從來沒有病人糾正過。

但最近才有人告訴這位ABC，「旁光」聽起來像是「膀胱」，容易引起誤會。他回家跟老爸老媽提起這件事，讓他們笑到流出眼淚，更笑到彎下腰去，好久都站直不起來。