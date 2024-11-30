六點鐘下班時，離每周一次的桑巴健身舞課只有一小時，我必須趕快去上課，因為我個子矮，眼睛視力又不好，去晚了站在後面都看不見老師的示範。當我開車經過西雅圖 （Seattle）著名的大商場弗萊德邁耶（Fred Meyer），想起家裡沒有米了，於是把車停下來。

進到商場時，我就後悔了，因為時間這麼緊迫，為什麼一定要現在來買米呢？家裡還有麵條啊！還好那個時段顧客多，商場也安排比較多的收銀員。

買好米後，我走到門口時，看到一個白髮蒼蒼的老婦人，她傴僂著背，拿著一根拐杖站在門口鐵欄杆旁，走近一看，原來是我父母過去住過老人公寓時，也住在那裡的賀婆婆。疫情 期間，我在公寓照顧父母時，還曾和賀婆婆一起散步，那時她還像中年人，走路很快，沒想到三年多過去，她變得如此蒼老。在過去這三年中，公寓裡很多人都離世了，其中也包括我的父母，令人感傷三年之間的人事變化。

見到賀婆婆，我十分感慨，但因時間緊迫，我對她說：「賀婆婆，我要先走了，需要我送您回去嗎？」後面這句我是隨口說的，我等著她說：「謝謝，不用了。」因為我以前在那裡碰到住在公寓的人，他們都是那樣說的。

公寓離商場很近，很多老人為了走路運動，都會走到商場順便買東西，而且還有直達的公車。但是這天賀婆婆卻說：「妳能送我，那就太好了。」我一聽糟了，我的時間怎麼夠？唉！我真不該問她，如果不進來買米就沒有這件事了；可是心裡另外一個聲音說：「妳必須幫助軟弱的她。」於是我對賀婆婆說：「我的車停得有點遠，您就在這裡等我把車開過來接您。」

賀婆婆說好，等我把車子開到圍欄外面時，那裡不能停車，如果接人，人必須很快就上車。當時賀婆婆沒看到我，我不敢叫她，怕她因緊張而摔倒。當時人多車多，後面的車子按響喇叭催我走，我想我還是找個地方，先把車停下來再說。

但是停車場全部爆滿，我在那裡繞了幾圈後，好不容易找到了一個車位。我趕到賀婆婆那裡想扶她過來時，她卻說：「我要進去買一瓶維他命E，正好妳在，可以幫我看一下是在哪個貨架上？」我一聽幾乎癱軟下來，原來她老人家還沒有開始買東西，當下只好答應她再進店裡購物。我倒是很快就找到維他命E，她又去買了一些小東西，我想今天我的健身運動一定是做不成了。

後來終於踏上歸途，路上車多，大家都趕時間又愛搶路，一不小心就會出事。我提醒自己，雖然我的時間很緊迫，但是一定不能慌亂，要把賀婆婆安全地送回家。

終於到達老人公寓了，賀婆婆說：「謝謝妳，今天我運氣真好碰到妳。」我目送她進了大門後，就馬不停蹄地奔向健身房。進了上課場地時，桑巴舞課已經進行了一半，我一看前面中間還有一個位置，就站了上去。

後來有個人對我說：「今天妳很幸運哦，來這麼晚還有好位子。」我笑著點點頭。我想也許是我幫助了賀婆婆，這個位置才為我而留。本來覺得今天自己很不走運，但是賀婆婆說她很幸運，健身的同伴也說我幸運，這就說明了，我做了一件對的事情。

當我在音樂聲中跟著老師翩翩起舞時，身心感到非常愉悅和舒暢。是的，我的時間很緊迫，每天總是那樣繁忙，但是只要願意熱心助人，就一定會有時間，幸運之神也會降臨。