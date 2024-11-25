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迎嬰派對

侯文俊

住在賓州費城（Philadelphia）的大女兒，兩年前以一個醫生的身分，用試管嬰兒孕育了第一個美妙的生命，她的第二個試管嬰兒在十月下旬報到，為了迎接小生命的到來，小女兒特別在九月底為她姊姊舉辦一個產前的「迎嬰派對（Baby Shower）」。

「迎嬰派對」是美國的傳統風俗，費城曾是美國首都，「迎嬰派對」的風氣相當盛行，通常由孕婦的姊妹或閨密幫忙舉辦，日期大多是訂在預產期前四周至六周舉行，大家一起來分享寶寶即將出生的喜悅。

根據習俗，所有參加派對的人，都要贈送嬰兒用品等禮物，獻上最誠摯的祝福，讓待產媽媽有種被禮物「淋浴」的感覺。

傳統上，「迎嬰派對」只會為生育第一個小孩的人慶祝，並且只邀女方親友參加，但是時代改變了，現在已經不會受到這些習俗限制。

大女兒在三年前解凍的十五個卵子中，曾經成功地做出三男兩女、總共有五個健康的胚胎，兩個女生胚胎在第一次生產時已經用掉了，最後只剩下三個男生胚胎。由於精子來自同一個捐精男性，所以第一胎的姊姊與第二胎的男嬰是親姊弟。

這次小女兒是利用電子郵件發邀請卡給親友，所有「迎嬰派對」的準備工作全部由小女兒策畫，餐會也是在小女兒的新家舉行。派對的主色系是淺藍色，餐會上的汽球、圖畫、字體、裝飾品，以及杯子蛋糕都是淺藍色的色系。

這是一個小而美的溫馨聚會，「迎嬰派對」充滿歡樂，讓我們這兩個從台灣移民來的阿公和阿嬤，真正地體驗了一次道地的美國派對文化。

費城 賓州 移民

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