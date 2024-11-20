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女兒搬進大學宿舍

譚艷華
耶魯大學的喬納森．愛德華茲學院。（圖／作者譚艷華提供）
耶魯大學的喬納森．愛德華茲學院。（圖／作者譚艷華提供）

女兒要去耶魯大學讀書，我們八月十六日從舊金山搭機飛到紐約甘迺迪機場，再開車到紐黑文市（New Heaven）。女兒的兩大箱行李已隨飛機托運，大件物品例如枕頭、被子等寢具，我們就在當地的Costco購買。正值開學季，我們在Costco遇到了幾個耶魯的新生和家長。

八月十八日是新生搬入日，女兒預約了早上九點三十分的時間，耶魯大學總共有十四個住宿學院（Residential  College），女兒被分配在喬納森．愛德華茲學院（Jonathan Edwards College）。車子一進入校區，我們就看見警察在各個街道指揮交通，那天天公不作美，一早就下起淅淅瀝瀝的雨，校區到處都有穿著雨衣的志工。

志工們熱情地接待家長和同學，不遺餘力地幫忙搬行李，我們的車子才剛停好，就有一個同學過來詢問。女兒報上姓名後，立刻有一個負責人帶領幾個同學過來幫忙，幾件行李很快就被他們搬進了宿舍。

女兒的宿舍在二樓，總共住了六個女孩。四個女孩各自有自己的臥室，另外兩個女孩共享一個大房間，還有一個公共客廳和衛生間。客廳裡有沙發，每個臥室的配置統一，有單人床、衣櫃、書桌和檯燈。女兒很幸運，她的臥室窗口正對著一個樹木鬱鬱蔥蔥的公園，風景怡人。

我們搬進來時，已經有兩個女孩比我們先到，她們正在房間裡整理東西，一個女孩來自加州聖地亞哥（San Diego），是由媽媽和婆婆送她過來的；另一個女孩來自堪薩斯州（Kansas），她父母把行李送過來後，就出去買東西，她穿著寫有Yale Basketball的T恤，很明顯地她進了耶魯的籃球隊。她們跟我們打過招呼後，就坐在客廳裡閒聊、滑手機。

一開始女兒望著有點凌亂的房間，不知道該從何處收拾。我看了看，指導她先把放在中間的書桌移到窗口前，然後再掃地，用抹布擦衣櫃、書桌，等打掃乾淨後，就把行李拿出來，先鋪床，再將衣服、鞋子等生活物品逐一擺放好。

自女兒出生後，我們一直和公公、婆婆一起住，女兒從小就被爺爺、奶奶照顧得無微不至，在生活自理方面缺乏經驗。這次離家去讀大學，女兒學著自己收拾行李、上網購物和訂機票。

我們經過兩小時的共同努力，女兒的房間基本上整理好，原本黑沉沉的床墊鋪上了淺綠色的套子，淡黃色的碎花被子和枕頭，讓房間增添了亮麗色彩；靠牆的衣櫃已經掛上了冬天的大衣和外套；雪白的牆上貼了女兒喜歡的海報；書桌上擺好了筆記型電腦和一些學習用品，甚至椅子也鋪上了妹妹送給她的坐墊。

中午我們正要離開時，加州女孩正在客廳裡安裝一個收納小推車，她的媽媽和婆婆已經不見蹤影。只見她一邊看圖紙，一邊找零件，東西鋪滿了一地；我先生問她需不需要幫忙？她微笑地說：「我行的，謝謝。」真是一個獨立的女孩。

儘管心中有萬般不捨，終究還是需要面對離別，在宿舍樓下，我對女兒說：「我們要走了。」女兒沒等我說完，就緊緊地抱著我，她嗚咽地說：「這就走了嗎？我還沒準備好。」我輕輕地摸著女兒的頭說道：「生活從來都不是準備好了才開始的，我們都是在未知中摸索前行。媽媽相信妳，妳能做得到。」女兒慢慢地鬆開我，她抬起頭，雖然眼裡還含著淚水，但神情堅定了許多。女兒笑了笑，然後頭也不回地走向她的宿舍。

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