到聖地牙哥老城看舊屋

加州聖地牙哥 （San Diego）是一座美麗的城市，有眾多旅遊景點，我們這次特地去一個被稱為「「老城」（Old Town）」的地方，那兒有許多舊屋是歷史遺跡，能讓我們瞭解這座城市乃至於美國的歷史。

我們首先參觀聖地牙哥第一所公立學校舊屋，這只是一間不大的平房，也就是所謂的「一間房學校」，裡面的陳設很簡單，幾條長凳是給學生坐的，沒有桌子，只有人手一個寫字板放在凳上。老師的講台也只是普通桌子，屋子裡還有爐子和鍋子等生活用具，這情形讓我想到以前中國落後地區的農村學校。

美國中小學的校舍及設備良好，是我很多年前來美國時，就已留下深刻的印象，但每個國家都有過去，美國的公共教育也是從無到有逐漸發展起來。讓我沒料到的是，來這所學校任教的第一個受過專業訓練的教師，每月薪資據說是六十五美元，這在十九世紀中期的美國，這可是相當可觀的酬勞。

「老城」有一個餐館博物館，在一個十分普通的平房內，屋子原本打算給人居住的，後來變成餐館，現在屋裡擺設就是早年此地餐館的模樣。這棟房子其實不簡單，它是「老城」保存下來的五個原始泥磚屋之一，經歷過地震和水災的考驗，還有在一旁駛過的火車震動，也沒有傷及到泥磚屋。

更神奇的是，一八七二年的那一場大火，燒毀了它旁邊的幾間屋子，這間泥磚屋卻有如上天保佑，幸運地又逃過一劫。

「老城」這些看似平常的老屋，其實背後都有故事。以往餐館的主人瑪麗亞，她是一名勇敢的女子，這裡原本是墨西哥 的領土，當她看到入侵的美國人，想要將餐館前廣場上的墨西哥國旗換成美國國旗時，她立即衝出門，割斷了旗竿上的旗繩，並將墨西哥國旗收起來。由於無法再升旗，此時一個名叫史密斯的美國人，只好爬上旗杆，將美國國旗釘在旗杆上。

聖地牙哥原本是印第安人的居住地，後來被西班牙人占領，墨西哥從西班牙統治下獨立後，變成墨西哥領土，直到美國人來了，再次發生變更。「老城」居民最終只能接受這個現實，一切又回歸平靜，而那個叫史密斯的美國人，四年後娶了瑪麗亞的妹妹。

除了普通平房，「老城」舊屋中也有一處很大的房子，那就是「耶督迪奧住宅（Estudillo House）」。這棟房子是在一八二七年時，由時任聖地牙哥要塞司令的荷西．馬瑞．耶督迪奧（Jose Maria Estudillo）和他兒子一起建造的，是「老城」最老的房子之一，屬於國家一級歷史建築。這是一間西班牙風格的房子，整個建築呈U字形狀，有一點像老北京的四合院，宅內共有十三個房間，院子也很大，還有鐘樓。

耶督迪奧家族在此住了六十年，直到他們舉家遷居洛杉磯（Los Angeles），而後老屋由於長期失於看顧，差一點就毀掉。此時一個精明的商人斯普萊克（John D Spreckels）出手修繕老宅，並將其說成是十九世紀暢銷小說「蕾蒙娜（Ramona）」中女主人結婚的地方，老屋院內包括花草樹木和噴泉，也都被布置得具有浪漫色彩。

由於耶督迪奧老屋的樣子以及其主人的身分和生活，與小說中描寫的有相似之處，「蕾蒙娜結婚地」的說法很容易被人們接收，因而吸引大量粉絲和遊客來此參觀。

在耶督迪奧老屋，我們看到裡面的工作人員都穿著十九世紀時的服裝，加上房間內的布置、舊式家具和用品，讓我們覺得彷彿時光倒流。這次遊覽聖地牙哥「老城」，是一次與歷史的對話，收穫頗多，不虛此行。