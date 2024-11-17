日前收到先生從台北寄來的照片，客廳多了四個大垃圾袋，裡面裝的全是婆婆生前穿的衣服。

婆婆已離世六年，但家人一直不肯接受她已經走了，仍將東西維持原狀，直到近日才終於忍痛放手。

當年在日本 殖民台灣期間，她是個無憂無愁的少女，每天放學後必定幫忙父母做家事，並照顧七個弟弟與妹妹。她有著大大眼睛、高挺鼻梁、肌膚有光澤、臉頰紅潤飽滿，是鄉裡出名的小美人，更是學校的模範生。

她自高校畢業後，立刻應聘為小學老師，年輕活潑的她是個孩子王，充滿愛心和耐心，受到全校師生與家長愛戴。她才教書滿一學年，當地書香世家就請媒婆牽紅線，把她許配給該家庭排行第五的兒子，她順服父母的決定，嫁給大她八歲、從未見過面的男人，那年她剛滿十八歲。

婚後她擔起照顧公婆的責任，先生畢業於日本早稻田大學，聰明絕頂，家境優渥，腦子裡從沒有體貼太太的概念和想法，更不知如何體貼太太；他認為男人上班賺錢，讓一家老小口腹飽足，就是世上最好、最負責的體貼男人。

她絲毫不介意，每天仍辛勞地服侍公婆、大伯、小叔等一家人，長輩笑迷迷地逢人就誇獎這個賢慧能幹的媳婦。有一次長輩心疼她平日操勞，私下給她數百元現金，要她去買自己喜歡的東西，結果她買的冬衣全部是為家人而買。

日出到日落，她馬不停蹄地操忙家事，但她每天早上起床第一件事，務必把自己打扮得漂亮端莊，永遠保持亮麗。她是先生和小叔合資的家庭企業最好助手，為人親切熱心，許多客戶也因她而成為長期固定用戶。在家庭小企業營運四十年的歲月中，她對家庭經濟貢獻不少。

在養育兒女的過程中，婚後大女兒出生就體弱多病，需要整天背著或抱著，有次她實在撑不住了，抱著大女兒一起哭；只有排行老二的大兒子是個健康寶寶；老三有先天性氣喘；老么出生即體質瘦弱，她一滴藥一滴淚地拉拔至健康長大。

服侍高齡公婆，她更是細心照顧，直到長輩離世。難能可貴的是，每次先生進家門，她一定會雙手奉上熱茶，為他換上拖鞋。

我的婆婆和公公教養四個孩子的態度，是用愛心來教導，完全地給予關愛和扶持，絕不寵溺，從來不會提高嗓門責罵，如此栽培出四個優秀的子女。

公公進入老年後，健康迅速衰退，婆婆侍病直至老伴離世。四個兒女回報養育之恩，立刻將她移民 美國新英格蘭 （New England）地區，歡度四代同堂之樂，婆婆的完美不平凡，令我十分敬佩。