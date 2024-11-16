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擺渡夢想之河

劉少勇
ESOL課程結業時，學員的紀念合照。（圖／作者劉少勇提供）
ESOL課程結業時，學員的紀念合照。（圖／作者劉少勇提供）

為了方便與人交流，我去蒙哥馬利社區大學（Montgomery College）報名進修英語，經過聽力測驗，被分配到Level 1班級。

早上七點上課，我帶著忐忑不安的心坐在教室，聽到Alemu老師主動問候「How do you do？」才倍感放鬆。

老師長得高大帥氣，有點像NBA職籃球星柯比．布萊恩（Kobe Bryant），他自我介紹是碩士畢業，還自豪地播放家庭合影分享。

課堂上二十名學生分別來自亞洲、非洲，以及拉丁美洲，上課有如聯合國開會，南腔北調，熱鬧非凡。下課後，新同學帶我去商店買教材，我磕巴地擠出幾個單詞，並不影響溝通，一張真誠的笑臉，化解所有因語言障礙帶來的尷尬。

老師善於活躍課堂氣氛，我比較膽怯，躲在最後一排的角落聽課，但卻經常被老師點名和大家互動。即使那些英語基礎薄弱的學生，老師也會照顧到，並不因為學生成績差而故意冷落。

我的口語和聽力比較糟，老師說完一段話後，我總是木訥地不知所云，但老師會耐心地講解，用圖片或肢體語言示意。回答問題時，我常吞吞吐吐、發音不標準；老師鼓勵我們大膽地說出來，並糾正錯誤發音，他說，不能因為害怕犯錯，就放棄去嘗試。

Alemu老師見幾個學生沒工作，便詳細地傳授如何上網找工作。在教材選擇上，他精選一些最實用的知識傳授，這對那些渴望融入社區的新移民頗有裨益。重要的信息例如何時考試和下一期的開班時間等，他都會寫在白板上，並用翻譯軟體譯成西班牙文、法文、阿拉伯文以及中文，保證每個學生都能看懂。

有的同學上課缺席，他會在下一堂課，不厭其煩地反覆教導。老師的言傳身教，我從中感受到誨人不倦的敬業和一片赤忱的善良。

學校很節儉，每次考試完畢，考卷會被回收循環使用。最後一堂課，老師將每個學生叫到講台，並坐在電腦前，輕言細語地告訴我們成績。

輪到我的時候，閱讀和聽力分數都及格通過了，我當下有點不太敢相信，我是班上最年長的學生。同學們聽了熱烈地鼓掌，祝賀我升級。

這一期ESOL課程，雖然只有短暫的一、兩個月，但我深切地見識到老師們的優秀與溫暖。那名負責招生的女老師和藹可親，我在早上六點半見過她幾次，都會和她打招呼。他們對學生無私的奉獻精神，讓我每每回想起來都動容，那些所有的美好時光和感動，凝結在結業時的紀念合影照。

這些學習課程都是免費上課，學校和老師們還能如此周到，為廣大學生們積極付出，從未敷衍。在最後一堂課時，老師寫著：「感謝各位同學清早來上課，請堅持學習，遇見美好的未來和自己。」

我想起在課堂上，老師曾播放過馬丁．路德．金（Martin Luther King）「我有一個夢想（I Have a Dream）」演講視頻。每個人都會有一個夢想，而實現無數夢想的地方在哪裡？我想就在自己的腳下，而這些辛勤教導的老師們，不正是學生橫渡夢想之河的擺渡人嗎？

這樣樸實又默默奉獻的老師，這樣美麗溫馨的學校，在美國很多。

柯比 聯合國 移民

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