我住在南加州 （Southern California），因為公司在德州 達拉斯（Dallas）近郊開了一間新廠房，所以每個月我幾乎都要出差一兩次，去看看德州佬能否及時把新廠房弄好。

我們學工程的最高準則就是墨菲定律（Murphy's Law），簡單的說，凡是有可能出狀況的話，到時候一定會出錯。

那是一個初秋，我又被叫去督促那些德州佬趕緊把品管做好，因為再不出貨的話，公司就會損失上百萬美元，上級單位很著急，只能調兵遣將，把我們做研發的人，也一併推上生產線。

那次出差天氣還不錯，只是休士頓的海面上有個強烈颶風 準備來襲。因為飛行時間三、四個小時，所以飛機上還供應午餐，並且發放一些堅果等小點心，我靦腆地詢問空服員，可不可以多拿一包回家給我的小孩吃？因為過去三個月以來，我已經去德州出差十餘次，兒子都快要不認識我了，而我老婆的預產期就是這幾天。

我旁邊的美國中年婦女聽到後，也幫我向空服員說：「能不能多給他幾包堅果，因為他已經三個多月沒回家了。」我一直堅信「福無雙至、禍不單行」的道理，下了飛機，奇妙的事情果然發生了。

我先去機場的租車公司取車，結果竟然沒車，只有一輛嶄新的跑車，我一輩子都沒接觸過跑車，於是興奮地開去六十英里外的工廠。第二天一大早，我先去買兩大盒的油炸甜圈餅籠絡人心。

但第三天一起床，就看到天際風雲變色，颶風下午就要來了，吃完午餐，告別了同事，我開著嶄新的跑車，以時速一百二十英里的速度直奔機場，希望能在暴風雨前搭上飛機回家。車子越跑越快，不料上了高速公路沒多久，我就被對向的警車盯上。

警車立刻閃著警示燈，並以一百八十度的大轉彎跟隨上來，我只好慢慢地減速，希望不是為我超速而來。奇怪的是，在我前後的大貨車也紛紛停下車來，好像超速的人並不是只有我一人，但我絕對是開最快，不抓我是要抓誰？

警車連續開過我身後的幾輛大貨車，終於在我車後嘎然停住，我深感「是福不是禍，是禍躲不過」，墨菲的第二定律是所有會出意外的事情，到時候一定會出意外。只見一名年輕的警察要我出示駕照，我只好乖乖地坐在車上等候罰單；也許是我的態度良好，而且警察那天的心情也不錯，只是簡單地問我，為什麼開那麼快，都快要飛上天了。

我悻悻然地告訴警察三個原因，首先，這是我第一次開跑車，所以有點情不自禁；其次，因為怕天氣不好，想要早點趕到機場搭機；第三點才是開快車的主要原因，因為我的女兒馬上要出生了，一心想回加州去陪老婆生產。

也許是第三點的解釋正好打動了年輕警察，他說：「好吧！因為你來德州出差，也不方便再回來一趟，又因為時速一百二十英里，本來規定時速超過一百英里，就得向法官當面解釋為什麼要開那麼快？我幫你改寫成時速九十九英里，免得馬上要當上爸爸的你，還要再跑一趟德州法院。」

最後我終於平安抵達機場，但才知道所有的班機全部因颶風而被迫取消，達拉斯機場內一片死寂，所有趕到機場的旅客都面面相覷，真是白忙一場。