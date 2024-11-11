二○二四年七月二十四日，黄石公園內的餅乾盆地（Biscuit Basin）間歇泉，突然噴湧出了大量的岩屑及泥漿，熱液爆炸後暫時關閉，當時我在網路上看到影片，覺得十分驚險。

我來自台灣北部，曾在陽明山國家公園的硫磺谷地熱景觀區，看過火山噴氣和溫泉湧出。一直以來，我很想去世界上第一個成立的國家公園、也是被聯合國 列為世界遺產 的黄石公園，黄石公園總面積八千八百八十九平方公里，約有台灣的四分之一大。今年我們全家終於成行了，就在間歇泉突然大噴發的前兩周。

「間歇泉」在黃石公園 總數有三百多個，四天行程中看到沸騰後的地下水源化為蒸氣水柱，從地表裂縫中噴發出，就形成了噴泉，噴發後新的地下水，又竄入地表裂縫中受地熱加溫，繼續另一次的噴發循環。

在黃石公園約一萬個地熱景觀，最知名的噴泉就屬「老忠實噴泉（Old Faithful）」，它的熱噴泉也是最規律的。我有幸在附近瀏覽三個小時，得以從遠中近不同的距離觀賞噴發，不得不感嘆大自然的宏偉。

出發前詳讀旅遊說明，如果在日出或黃昏時前往間歇泉區，氤氳的水氣配上斜光照射，常讓人分辨不出天上亦或人間；我們無緣在這個時段前往，但是仍可以在往來的公路邊地表裂縫中，處處看到冒出陣陣白煙的火山噴氣孔，和因地質關係而形成五彩顏色的彩色溫泉。

因岩石中分解出不同礦物質，而呈現淡粉、乳白和青藍顏色，受地熱影響呈現煮沸起泡狀；為了安全起見，大家都必須在木棧道上行走，我跟外孫說好像巫師在熬煮湯藥。

美國境內唯一没有築水壩的河流，是長度有九十七公里的黃石河，它貫穿火山岩石，長期的強力沖蝕形成了「黃石大峽谷」，峽谷的磅礡氣勢和瀑布的壯麗景觀，令人讚嘆。而六十四萬年前一場驚天動地的火山爆發，黃石湖就是當年巨大火山口殘存的痕跡，我們在湖區吃午餐，點了野牛肉（Bison）三明治，吃過後很難忘。

車行在公路上，成群野牛結隊穿越馬路，孩子們更透過望遠鏡看到在對面山坡獨行的大黑熊，還有從濃密森林裡走來的麋鹿，以及在寧靜河流垂釣的旅人，都令人印象深刻。有生之年能到黃石公園一遊，實屬幸運。