塞在鐵絲網上、失而復得的小錢包。（圖／作者希臘提供）

今年八月底，我和女兒、女婿Brian和四歲的小外孫女一起休假回台北，休息幾天調了時差，再一起飛日本 福岡租車自駕遊，從九州西邊的福岡，一路玩到東邊的熊本，九月廿日晚上返回台北。女婿三周的假期結束，星期日準備飛回美國上班，我和女兒、外孫女會多待台北一個星期再回美國。

星期六早上，女兒先忙著打電話給住家附近的燒餅油條豆漿店訂餐，總共要台幣三百六十元。因為前一晚才從日本熊本回來，女兒忙著洗一堆衣服，又要忙著幫孩子漱洗，正準備換衣服下樓取早餐時，女婿對女兒説：「妳在家忙，我去拿好了。」這家早餐店離我們家很近，這些年回台北曾帶他去過幾次，他不會說中文，但只要付錢應該沒什麼問題，女兒就把平常她在台灣用的小錢包交給女婿，讓他去拿早餐。

大概過了五分鐘，女兒告訴我說：「媽，Brian的錢包掉了，妳看著孩子，我要下去找找。」和我們住在一起，也是從美國返台的我弟弟聽到後，也拿著錢趕緊下樓去拿早餐。

當他們三人拿著早餐回家後，我才問清楚究竟是怎麼一回事，因為女兒是用英文說Brian的錢包掉了，我和我弟都以為是Brian那個裝有美國駕照、信用卡的錢包掉了，我們著急是因為知道這些證件如果掉了會非常麻煩，結果原來只是女兒交給他取早餐的小錢包掉了，裡面有兩千多台幣及一張悠遊卡，沒找到就算了。女婿說他在麥當勞 前面時，去口袋撈手機，小錢包一定是在那時候掉出來的。

天母麥當勞從一九八六年開始營業，對街就是美國學校和日僑學校，生意特別好，但營業三十多年之後，因為房東在租約到期後，要將租金調漲一倍，麥當勞基於業務考量，決定在二○一九年關閉天母門市，五年多來，一直沒有商家接手，所以我們每次回台北，都看到店外圍著鐵絲網。

我們吃完早餐，決定去迪化街走走，買些乾貨讓女婿帶回美國。坐巴士也要先經過麥當勞，我和我弟先到了巴士站，只聽到後面的小外孫女叫著：「姥姥，錢包找到了。」她手上揮舞著正是她爸爸早上掉的小錢包，兩個多小時之後，在這人來人往的街上，錢包居然能找到。女婿說，他經過麥當勞時，除了看看地上，突然想到看看鐵絲網，小錢包被撿到的人塞在鐵絲網上。女兒特別高興，因為每次回台灣，她都習慣用這個小錢包付錢給只收現金的店家。

也是去年的九月，我們一起回台北，同樣得先經過麥當勞搭巴士去萬華龍山寺，下車後，女婿往後面口袋撈手機，發現手機不見了，他很著急，因為手機裡面有很多重要資料。女兒試著撥打電話，有一名男士接了電話説：「我撿到了這支手機，現在正在捷運 上往西門町要去做禮拜，我們可約在捷運出口碰面交還。」於是女兒立刻趕去西門町，順利幫女婿拿回手機。

女婿兩次掉東西的經驗，最後都順利取回，難怪有人說，台灣最美的風景是人。