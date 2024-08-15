有一次巴洛阿圖（Palo Alto）圖書館 邀請我和老公去公園教排舞，一小時支付七十五元美金，這是一次性的活動，真是讓我們跌破眼鏡，圖書館居然也有安排教跳排舞，而且還付相當高的酬金。一直以來我們都志願免費教排舞，有錢領還是頭一遭，令我們興奮不已，得認真地表現一番，希望排舞帶給大家歡樂與健康。

老公一邊挑選音樂練習舞步，一邊與圖書館接洽人員Priya聯繫，雖然只是一場簡單的活動，但很多細節要討論，時間敲定在數月之後。Priya是一個熱心開朗、積極向上的人，她從斯里蘭卡 移民來美國，感恩來到這個美好的地方。

Priya要我們提供相片，並在圖書館相關的媒體、網站宣傳免費的排舞課教學，希望不要太冷場。老公總愛說洩氣話，他潑冷水說道：「到時候一個人也沒有，就我們兩個人跳。」我也很擔心，因為時間是在平日，而且是第一次舉辦，大家都要忙著工作、上學。總之，我們也得幫忙宣傳，先從我們的各排舞群組宣傳，請大家屆時來捧場。

終於到了教跳排舞那天，地點是在公園裡一個圓形水泥場地，來的人還不少，大家都希望以後還可以繼續有排舞課。圖書館付兩小時租場地費，又付費給我們，我和老公考慮到圖書館經費的問題，為了服務社區與吸引更多的人來跳舞，我們自願義務教學。

Priya幫我們爭取到每個月的第一個星期四教跳排舞，任何人都可以免費參加，在各社群媒體 、圖書館的網站都有公布我們教排舞的訊息，並且每次開始跳舞前半小時，由我們準備音響和麥克風。Priya也到公園放一些小的告示牌，並請參加者簽名；時間過得很快，每個月一次的教學課程都很順利進行，每次都有新朋友加入。

有一陣子一直下雨，我和老公正在發愁是否要取消？善體人意的Priya早就想到了，為了大家的安全，她已經安排好一間圖書館的教室，同時也公布「好天氣在室外，下雨天在室內。」的訊息給各社群媒體，讓我再度跌破眼鏡，居然還有教室可供跳舞，而且關上門完全不防礙在門外看書的人。

後來Priya送來兩張精美的邀請卡，這是感謝自願者的餐會，我們欣然接受。那是一個很不錯的場所，我們也曾經去過數次，菜色很豐盛，甜點也非常好吃，還贈送每個人禮物，並可參加摸彩。看到有這麼多人在當社區圖書館志工，圖書館也提供居民很多免費的服務，真令人感動。

這讓我想到在家辛苦帶小孩的女兒，我告訴她圖書館是一個休閒好去處，還可以向圖書館借公園通行證，出入各公園就可以免費停車。女兒是行動派的人，她馬上帶著兒子到住家附近圖書館，正好有說故事時間，她立刻加入課堂，還借了幾本兒童讀物。

自從網路普遍以後，我年紀漸老，已經遠離圖書館不想再看書了，其實圖書館還是一直在提供各年齡層精神食糧，還安排許多有趣的活動和課程，豐富了大家的生活，所以每個人都應該善加利用。