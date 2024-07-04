身為一個老留學生 ，當年小劉從家鄉大學畢業後，申請到美國華盛頓州 （Washington）念書，轉眼四十多年過去了。隨著時間變遷，他陸續待過幾個州，居住在美國的時間，已經遠超過他出生成長的家鄉，有時候他會想，到底哪個地方才是他的故鄉。

他經歷的年代，從家裡只有有線電話，後來有了無線電話，然後是BB CALL、手機、螢幕觸控手機，他不知道未來還會出現什麼？但他知道，這個世界會一直變化，會不斷地有新發明出現。

雖然他知道自己的想法很微小，但他還是希望這世界不要失控到人類無法掌控。

他常常觀看不同的人，旅行自己家鄉所拍的影片，有外國人也有同鄉人，他發現一些現象，他以前在家鄉的生活只有家裡和學校，家人從來沒有共同出遊過，父母忙於工作賺錢，娛樂是奢侈。他對家鄉那些景點、餐廳和夜市都很陌生，主要是出國多年，他也都沒有回去，念書時沒錢，工作後假期短，目前居住的城市都沒空玩了，何況要搭十幾個小時的飛機返鄉，而且還要調整時差。

不過他知道，這都只是藉口，真正的原因是父母不和早就分開。而他大學時唯一的女友，在他出國的第一年就結婚了；當年她還信誓旦旦地說，隔年也會出國念書和他相伴，結果他感嘆窮留學生還是比不過有經濟基礎的上班族，畢竟窮留學生的前程未卜。

這麼多年了，對前女友曾有的恨意也淡了，他們沒有再聯絡過，即使她想找他，也不可能了。他當年換了電話，搬了家，就這麼簡單完全切斷兩人的連結。他記得當他得知她結婚的消息，痛哭了幾天，當年他以為是他太愛她，才會有那些眼淚，現在他知道自己只是太孤單，隻身留學的孤獨感，只有體會過的人才瞭解。

都多少年前的事了，他很少想起，偶爾出現在回憶中，也就只剩下淡淡的記憶。後來他畢了業，也有了工作，結了婚有了小孩，家庭關係和諧，他很愛他的太太，她也是留學生，也是隻身出國，兩個境遇類似的人相遇，就產生很強烈的連結感。

他的太太出生在一個極度重男輕女的家庭，她的母親不肯讓她出國，最後是因為她出國可以替弟弟們開路，才讓她走，並且要求她必須歸還跟家裡借的費用，家人也宣稱不會再資助她，於是她靠著留學第二年拿到的一點獎學金，活了下來。

她的弟弟們從來就沒能出國，母親直說她的出國是「豬沒肥，去肥到狗」，比起她年少時常被母親痛打，腿上和手臂總是鞭條痕跡，母親這些冷嘲熱諷的話語，也不算什麼了。有人說：「有人用童年療癒一生，有人用一生療癒童年。」不知道是不是某些世代的悲哀，挨打是家常便飯，重男輕女是常態，不論怎樣，都從艱難的童年步入老年了。

小劉看著故鄉的影片，他知道，神遊那些地方就夠了。故鄉之所以能讓人魂牽夢縈，還是因為有讓人牽掛的人，如果沒有那些人，那也就只是一個曾經生活過的世界角落。