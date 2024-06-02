去年七、八月，我做飯時發現，買回來放在車庫的一袋馬鈴薯，剩下的最後一顆已經發芽了。我知道發芽的馬鈴薯不宜再吃，於是放棄了吃它的打算，晚餐決定改吃其他蔬菜。

沒過多久，平時很忙碌的女兒下班回來了，看到廚房這顆馬鈴薯，二話不說拿起菜刀，把馬鈴薯切成三塊。我還以為她捨不得丟掉要煮來吃，連忙提醒女兒：「馬鈴薯發了芽，不能再吃了。」她笑著說：「我不是要吃它，而是要種它。」

說完後，女兒直接拿著切成三塊的馬鈴薯，帶著三歲多的孫女，走到花園那一排玫瑰旁的小空地去栽種。

我不知道女兒為什麼這麼熱心去種馬鈴薯？因為一直以來她都忙於工作，在花園種植東西，都是我會做的事，例如疫情 期間我種過菠菜、香蔥，其中菠菜是買種子回來種；香蔥則是吃掉蔥葉和蔥白，把蔥頭拿去栽種，當時都得到滿意的收成。

自從種了馬鈴薯，女兒下班回來後，都會帶著孫女拿上澆花器具，去幫馬鈴薯澆水。沒過幾天，地上冒出來三株綠色的嫩芽，然後每天長一大截，還分出幾個枝椏。可能是土肥水足，再過一段時間，竟長出了三棵茁壯的馬鈴薯幼苗。

馬鈴薯的生長周期並不短，種子發芽後，幼苗成長需要三十至四十天，形成塊莖需要三十至六十天，最後才進入成熟期，塊莖表皮才會變硬。到了去年十月，因為有一段時間，北加聖荷西 聖塔克拉拉（Santa Clara）的天氣太熱，其中有一棵馬鈴薯的葉子枯萎了，於是我挖開下面的泥土，看一下到底有沒有長馬鈴薯？想不到竟然挖出三顆比雞蛋 大一點的馬鈴薯，讓我高興了一會兒。晚上把它蒸了，馬鈴薯的味道嘗起來還不錯。

回中國三個多月後，想不到女兒忽然在社交媒體上，放一張三顆大馬鈴薯的照片貼在家庭群組，並寫著：「今天在院子裡挖了三顆大馬鈴薯，妹妹可高興啦，晚飯吵著要我做薯條。」

我想，這一定是去年種下的另外兩棵馬鈴薯塊長成的，但我覺得奇怪：「妹妹（小孫女）怎麼會高興呢？」

女兒在電話裡說，這完全是因為小孫女平時對植物的生長很好奇。難怪女兒總是帶著小孫女去澆水，每次母女倆都在馬鈴薯旁邊嘀咕半天。

其實我也發現，小孫女很喜歡認識植物，我們一起散步時，她經常會指著一些植物問「這叫什麼？」看到樹上長果實了，也會發問：「這果子能不能吃啊？」原來女兒之所以要親自種植這三棵馬鈴薯，是因為她知道自己的女兒對植物有興趣，所以每次都會帶她去澆水，就是想讓她觀察馬鈴薯從發芽到長出果實的過程，滿足她對植物的好奇心。