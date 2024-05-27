二○二三年九月二十五日，是我和老公參加挪威九天旅遊團的第五天，我們來到挪威第二大城卑爾根（Bergen）。挪威位於北歐，國土部分位於北極圈內，高原、山地、冰川 約占其面積的百分之七十五，海岸線蜿蜒曲折，構成了挪威特有的峽灣景色。

卑爾根城最古老的街區布呂根（Bryggen），在二○○五年被聯合國 列為世界自然遺產。在卑爾根魚市場內，有當天漁民運至岸上最新鮮的漁獲，有鱈魚、鮭魚、龍蝦、螃蟹、北海帝王蟹、干貝、北極甜蝦等，挪威沿海島嶼很多，魚類和水產品非常豐富。

當天晚上，旅行社安排我們去卑爾根的海邊著名餐廳，團員都特地打扮赴宴，從旅館步行十五分鐘到達城市的港口，搭乘小渡輪大約二十分鐘可到對岸小島。當我剛剛爬上渡輪的樓梯時，大西洋的海風很大，我手扶欄杆，沒能抓緊頭上紫紅色的時髦紳士帽，強大的海風把帽子吹向海洋，意外製造了附近美麗峽灣的汙染，心裡說了一聲抱歉。

船行二十分鐘，到達了小島的海鮮餐廳（Restaurant Cornelius），招待我們的女孩年約二十歲，名叫安妮，她來自捷克，在挪威念大學，課餘時間在餐廳打工。她長相溫婉，帶著珍珠耳環和項鍊，穿著樸素的淺藍長袖襯衫和黑色A字裙。

當我們都落座完畢後，她拿著酒瓶，一邊為我們倒酒一邊說著：「大片的落地窗外是甲板和海洋，在這裡我們將一邊用餐，一邊欣賞峽灣、山脈和礁石的海景。我們餐廳提供的海鮮菜單，是廚師根據當天的天氣和漁民的捕獲情況而定，有些海產是在餐廳前面的海裡撈上來的。」

我們在一片峽灣美景之前，吃了分量小巧的五道料理，每份料理上菜的相隔時間都很久，全程歷時三小時，每道菜都很細緻可口。首先上菜的是手作麵包，在長長的盤子上，我第一次見到用大大的貝殼裝著奶油。

在此地，捕魚者潛入大海中，可以徒手捕捉到扇貝，一次出海常常挖到很多像手掌大的新鮮扇貝，我們的第一道料理是切片的干貝刺身，入口後海鮮味極濃郁；第二道是南瓜濃湯，香甜可口；第三道是鯨魚肉刺身和甜菜，擺盤像一幅畫非常特別；第四道是裝在真空袋裡，低溫 慢煮兩小時的大西洋鱈魚；第五道是藍莓小蛋糕。

侍應生珍妮全程輕聲細語地講解每道菜的來歷，表現得非常敬業和細心。中場休息時，她帶我們參觀地下室的酒窖，酒窖是由天然岩石形成，裡面放置了數千瓶紅酒和白酒。我請這團最受歡迎的一對夫婦，分別指著他們出生年份一九五七和一九六五年的酒，為他們拍照留下了永恆紀念。